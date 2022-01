Frida Sofía es arrestada en Miami, tiene dos cargos en su contra

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada en Miami, Estados Unidos.

Según una ficha de la policía de ese lugar tiene dos cargos en su contra: alteración del orden público y oponer resistencia.

Frida Sofía Instagram

Según el Condado de Miami, Frida Sofía tendrá que pagar una fianza de mil 500 dólares (unos 30 mil 800 pesoso mexicanos).

Hasta ahora se desconocen más detalles al respect.

Frida Sofía

El año pasado Frida Sofía también estuvo en el ojo del huracán tras acusar a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

También te puede interesar:

Frida Sofía revive escándalos de Alejandra Guzmán ¡La llaman monstruo!

La confesión de Frida Sofía

En abirl del año pasado, Frida Sofía concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde aseguró que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, abusó de ella desde que tenía cinco años.

«Traición tras traición, más mentiras de muchas personas. De mi tío, de mi abuelo, de Michelle. Por eso las mandé a todas a la fregada», comenzó diciendo Frida Sofía.

¿Guzmán qué te hizo?, se oye decir al periodista, a lo que ella respondió: «Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas», siguió.

Motivada por Gustavo Adolfo Infante, llorando Frida reveló: «Me manoseó desde los cinco años».

La también cantante dijo que era la primera vez que se lo confesaba a alguien y que incluso siente un gran odio por el intérprete de Tu cabeza en mi hombro. «Lo odio. Es un delito», dijo llorando. «Lo peor de todo es que cuando estás tan chiquita, te dicen lo que esto es un abuelito le hace a su nieta y a esa edad no tienes conciencia, se vuelve algo normal. Qué asco».

Incluso confesó que se sintió como una persona enferma por creer que era responsable que lo que sucedía. «De repente me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá».