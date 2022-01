Kanye West y Julia Fox. Kanye West y Julia Fox hacen su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Semana de la Moda de París. / Foto: Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images For Kenzo)

El pasado domingo 23 de enero, Kanye West y Julia Fox hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la marca KENZO para la Semana de la Moda de París en Francia. El rapero de 44 años y la actriz y modelo de 31, asistieron a la Semana de la Moda Masculina de París y con un conjunto o outfit a juego de mezclilla o denim, ambos desfilaron por la red carpet.

La pareja utilizó guantes de color negro, el cual le dio un tono más elegante al atuendo que usaron, por su parte, Julia Fox utilzó una botas vaqueras de mezclilla y el intérprete de Donda, optó por una botas color negro que combinaban a la perfección con sus guantes. Añadiendo a lo anterior, Kanye apareció con unas gafas oscuras las cuales mostraban cierto misterio en el cantante.

Kanye West y Julia Fox. Kanye West y Julia Fox hacen su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Semana de la Moda de París. / Foto: Getty Images (Victor Boyko/Getty Images For Kenzo)

Julia Fox habla acerca de su relación con Ye (Kanye West)

La pareja fue capturada tomada de las manos mientras llegaban al evento y de acuerdo a varios informes, los vieron muy juntos en el desfile, recordemos que la nueva pareja se conoció en Año Nuevo de 2021 y tal y como lo indica la actriz de ‘Uncut Gems’ todo se dio de manera muy orgánica y esta muy emocionada por lo que pueda deparar el futuro, agregó que simplemnete esta enamorada del viaje y del por venir.

Kanye West y Julia Fox. Kanye West y Julia Fox hacen su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Semana de la Moda de París. / Foto: Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

“Conocí a Ye (Kanye West) en Miami en la víspera de Año Nuevo y fue una conexión instantánea. Es muy divertido estar cerca de su energía. Nos hizo reír, bailar y sonreír a mis amigos y a mí toda la noche. Decidimos mantener la energía y volar de regreso a la ciudad de Nueva York para ver ‘Slave Play’”, reveló la actriz para la revista Interview Magazine.

Kanye West y Julia Fox. Kanye West y Julia Fox hacen su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Semana de la Moda de París. / Foto: Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Para la misma entrevista reveló que en su segunda cita Kanye West cumplió uno de sus sueños y se sintió como Cenicienta, ya que la invitó a una suite de hotel que estaba llena de ropa y reveló que nadie nunca había hecho eso por ella. “Kanye tenía toda una suite de hotel llena de ropa. Era el sueño de toda niña hecho realidad. Se sintió como un verdadero momento de Cenicienta. Pero estaba tan sorprendida. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es una indicación del futuro, me encanta el viaje”, los fanáticos aún no saben si la relación es verdadera o si sólo lo hacen por publicidad o para poner celosos a sus exes, pero sin duda, se han convertido en una de las parejas que marcarán la industria de la moda durante los próxmos años.