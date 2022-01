Mónica Naranjo agradece a México desde su tour ‘Puro Minage’

Durante su interpretación el tema ‘Sola’ que se desprende de su primera producción discográfica llamada Mónica Naranjo, es como la diva española a agradeció a su avalancha de fanáticos en México.

“Con vosotros nunca caminé SOLA… En 1994, con este tema, empezó mi historia y fue gracias a vosotros… 🙏🙏🙏 Os amo sin control, #México!!! 💖💖💖 #PuroMinage”, es el pie que colocó junto a la interpretación desde el Auditorio Nacional de México.

“Te mereces todo el amor que te dan, y te damos, porque haces magia con una mirada y unas cuerdas vocales”, destaca entre los comentarios. Es de recordar que ‘Puro Minage Live’ está disponibles en todas las plataformas desde el pasado 14 de enero.

‘Puro Minage Live’

‘Puro Minage Live’ ha sido uno de los discos de Mónica Naranjo más esperados por sus fanáticos en el mundo. Esta es una gira muy especial que arrancó en octubre de 2020 en Valencia y que acabará en febrero de 2022 en la misma ciudad y recinto.

En el texto mencionó las travas que le pusieron cuando ideó salir de gira en plena pandemia, nadie apostaba por disfrutar de un concierto, por lo que agradeció a sus fanáticos en el mundo.

“Nos dijeron que no saliéramos, que no se vendían entradas. Pero desconocían que tengo un tesoro enorme que sois todos vosotros. Quienes me seguís y disfrutáis tal y como yo entiendo la música. Gracias a cada uno de vosotros que habéis hecho esto posible. Y a partir de Febrero… arranca una nueva época y la vamos a disfrutar juntos. Os amo sin control!!!! 💖😍”.

No es la primera vez que Mónica Naranjo agradece a México

Un post de Mónica Naranjo en su Instagram que es un video de hace 24 años fue el escenario del recuerdo. La presentación fue de sus primeras en televisión española, específicamente en el programa “Sorpresa Sorpresa”.

La diva fue invitada para cumplir el sueño de un fanático que quería conocerla, y en su introducción fue abordada por la presentadora con las siguientes palabras. “Bueno, no hace falta decir que aquí no es muy conocida, pero es que es española, además. Lo tremendo es que aquí no es muy conocida, pero es española”:

La intérprete de ‘Europa’ reiteró que nació en Cataluña, que vivió un tanto tiempo allí, pero que, al no tener éxito en España al comenzar su carrera como cantante, fue a probar suerte en América. Y fue México precisamente el país que le abrió las puertas, tal como lo escribió al pie del post.

“Cuando te digan que no vales, no les escuches… Cuando te digan que no vales, no les creas. Cuando te digan que no lo vas a conseguir, aprieta más fuerte los dientes. 24 años hace de esta noche. Gracias por cómo me recibisteis. Y gracias México, porque sin vosotros nunca hubiera sido posible”.

Desde entonces para la cantante la historia fue otra al ser reconocida como una de las mejores voces de España y el mundo, al ser dueña de unos agudos electrizantes que dejan boquiabierto a quienes deciden escuchar alguno de sus temas.

Más de 15 álbumes incluyendo de estudio y en vivo se han adueñado de las listas de reproducción de quienes siguen su carrera y la ven como “La Pantera en Libertad”, la diva española.