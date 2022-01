Camilo al rescate tras peligrosa caída de Evaluna

“Hoy me caí, y Camilo me cuida”. Así Evaluna Montaner contó su reciente accidente tras el cual debió rescatarla el músico colombiano Camilo. La pareja, que contrajo matrimonio en 2020, espera a su primer hijo a quien han llamado “Índigo”, un anuncio que ha emocionado hasta las lágrimas a todo el clan Montaner.

En el video compartido por la también actriz, se muestra su pierna con una herida aparentemente leve que es curada por su esposo. Se sumaron los comentarios de apoyo y otros preguntando por el estado de salud de bebé a poco más de seis meses de embarazo. Uno de los primeros en reaccionar fue su padre, el cantautor, Ricardo Montaner quien le comentó la publicación.

También se sumaron comentarios de famosos como Guaynna y la cantante Natty Natasha quien le expresó: “Que te mejores pronto, cuidate mucho”. Los fanáticos también le aconsejaron precaución en el último trimestre de la dulce espera: “Cuida tu hermoso bebe ten mucho cuidado” y “El embarazo es tranquilidad, relajación, disfrutar, y de hacer actividades pero no exagerar, cuidado con las caídas”.

En una publicación posterior, apareció la pareja sonriente y compartiendo desde la comodidad de su hogar celebrando la llegada de su primer sofá. En una de las imágenes se aprecia más de cerca la herida que sufrió Evaluna, aparentemente recuperada del gran susto.

La familia Montaner en pleno celebró el anuncio de embarazo de Evaluna. Con un emotivo video la pareja compartió el momento en el que todos conocieron la noticia y agradecieron por el milagro, ya que según dijo la cantante, los médicos dudaron de la posibilidad de convertirse en madre.

Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Luego se expresó emocionada por poder compartir la buena noticia con los seguidores: “Es genial poder compartirlo porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad si no también con la espera”.

En el programa En la sala que modera para Amazon Music, Evaluna relató el duro proceso para lograr quedar embaraza. “Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Me encanta que suceda, siempre a tiempo que tenga que suceder, y Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra... siempre me dijiste ´no creas en lo que te dicen, apegate a lo que crees´”, dijo en conversación con los pastores Rich & DawnCheré Wilkerson.

Evaluna y Camilo viajaron recientemente a Argentina donde celebraron la apoteósica boda de su hermano Ricky con Stefi Roitman, a la que también asistieron famosos com Lele Pons, Sebastián Yatra, Guaynaa, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Duki y Oriana Sabatini.