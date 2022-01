El pasado martes 25 de enero, se conviritó en un día que quedará marcado en todos los fans de Percy Jackson, ya que el escritor de la serie de libros, Rick Riordan, por medio de un video publicado en las redes sociales de Disney, anunció que la serie llegará a la plataforma de streaming de Disney+. Aunque aún no hay elenco para esta serie, se cree que en los próximos meses, la fecha de estreno se dará a conocer de manera oficial.

¡Es oficial! Confirman serie de Percy Jackson en Disney+

“La espera ha terminado semidioses. Estoy emocionado de ser el primero en decirles que Percy Jackson and the Olympians, llegará a sus televisores, las personas de Disney+ nos han dado luz verde y el mejor parte es que el director James Bobin se encargará del episodio piloto, el conoce la saga de libros, sus hijos son fanáticos, así que estamos en buenas manos, gracias a todos, será increíble”, agregó el autor Rick Riordan para el video publicado en las redes sociales de Disney+.

Logan Lerman, Alexandra Daddario y Stanley Tucci. ¡Es oficial! Confirman serie de Percy Jackson. La nueva serie basada en los libros de Rick Riordan llegará a plataforma de streaming. / Foto: Getty Images (Matthew Eisman/Getty Images)

Asimismo, al final del video apreció un logo que será el nombre que llevará la serie de Percy Jackson and the Olympians, aún se desconoce si se retomará desde la última película protagonizada por Logan Lerman o si será una nueva historia con nuevos actores. En 2020, se anunció esta serie, pero dos años después por fin se le dio luz verde pero revelaron que sí se apegará a los libros.

Rick Riordan. ¡Es oficial! Confirman serie de Percy Jackson. La nueva serie basada en los libros de Rick Riordan llegará a plataforma de streaming. / Foto: Getty Images (Amy Sussman)

Logan Lerman en la serie Percy Jackson and the Olympians de Disney+

Aunque la trama narra la historia de un niño de 12 años que debe viajar por toda América para restaurar el orden en el Olimpo, los fanáticos quieren que el actor Logan Lerman, quien le dio vida a Percy Jackson en dos películas Percy Jackson y el ladrón del rayo (Percy Jackson and the Lightning Thief) y Percy Jackson y el mar de los monstruos (Percy Jackson: Sea of Monsters) tenga una aparición especial en la serie y quieren que intreprete un papel más adulto, no necesariamente el del protagonista.

Logan Lerman. ¡Es oficial! Confirman serie de Percy Jackson. La nueva serie basada en los libros de Rick Riordan llegará a plataforma de streaming. / Foto: Getty Images (Junko Kimura/Getty Images)

Estos rumores surgieron debido a que el actor, hace un par de meses, compartió una foto en sus redes sociales, en la cual se puede ver su cabello lleno de canas y una baraba ligera y creyeron que era porque se estaba preparando para interpretar algún papel de la serie de Percy Jackson, pero aún no hay nada confirmado y sólo el tiempo lo dirá.