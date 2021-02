Mira por qué los fans quieren a Aidan Gallagher como protagonista de Percy Jackson

Sin duda, Aidan Gallagher es el actor del momento. Desde su rol como Five en la exitosa serie de Netflix llamada The Umbrella Academy, este joven no ha parado de brillar y ser solicitado por realizadores y hasta los mismos fans para ambiciosos proyectos. Tal es el caso de Percy Jackson, producción que Disney Plus está trabajando y en la que aún no han decidido quien interpretará este papel.

De ahí que el nombre de Gallagher suene cada vez más insistente, pues él posee la imagen perfecta para asumir este papel. Así lo concluyeron sus seguidores quienes no pierden la esperanza de que se haga realidad su petición.

Fans quieren a Aidan Gallagher como protagonista de Percy Jackson

A través de las redes sociales se han generado intensos debates sobre ello. La conclusión ha sido aún una incógnita, pues ni los realizadores, ni el mismo actor han confirmado esta información que tiene a la expectativa al público. Y es que según han señalado, este personaje debe tener entre 12 años o un poco más, ya que esta historia está basada en la novela escrita por Rick Riordan y lleva por nombre Percy Jackson &The Olympians. Esto lleva a pensar que el rostro angelical y adolescente de Aidan es el perfecto para ello.

Otros de los nombres que han sonado para interpretar a este personaje son: Noah Jupe, Harry Holland, así como Finn Wolfhard. Sin embargo, para los fieles fans del protagonista de The Umbrella Academy, él es el perfecto, pues además posee una versatilidad y la capacidad para adaptarse a una gran cantidad de proyectos como los que estuvo a inicios de su carrera.

Y es que Aidan es muy recordado como el pequeño Alec en "The Modern Family", Nicky en la serie de Nickelodeon "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn", así como David en "You & Me". Por ello, el estar como protagonista de esta adaptación representaría un éxito más en su carrera que crece cada vez más como la espuma.

