Evaluna Montaner lanza una línea de zapatos y es criticada por sus precios

Cada día que pasa Evaluna Montaner demuestra que su talento no tiene límites. La joven de 24 años no solo conquistó la industria musical y actoral, ahora va en vía a una nueva reinvención de su carrera al incursionar en el diseño de calzados, uno de sus grandes sueños, como ella misma lo mencionó durante una entrevista.

En la exclusiva cápsula se pueden ver desde calzados deportivos, sandalias de tacón, plataformas y botas. Aunque los originales diseños causaron revuelo en las redes sociales, los fanáticos no evitaron mencionar los altos costos de la nueva línea.

A pocos meses de recibir a su primer hijo, Evaluna compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. “Felicidad. SARKANY BY EVALUNA”, escribió la cantante junto al carrete de fotos con los distintos modelos que se pueden adquirir a través de la página web de la marca argentina.

“Mi prenda favorita de ropa o accesorios han sido los zapatos. Son mi debilidad, los amo”, reveló la actriz en una entrevista con Infobae. Por otro lado, se declaró fanática de “Sarkany” desde siempre. “A penas mi piecito fue lo suficientemente grande como para entrar en uno de los zapatos de Sarkany, empecé a usarlos y marcaron mi estilo de vida”, expresó.

En relación al proceso creativo, reveló que pasaba horas en un café en Miami junto a Ricky Sarkany, el creador de la marca. Con una maleta llena de telas y suelas le dieron vida a la colección que ya está disponible en el mercado y que se espera que marque tendencia este 2022.

La colección de Evaluna fue criticada por sus altos costos

Aunque numerosos usuarios de distintos países han demostrado interés por la exclusiva colección. Por otro lado, muchos manifestaron inconformidad por el exorbitante valor en comparación con otras marcas.

“En mi vida me voy a poder comprar una de esas”, “Yo no tengo nada en contra de @evaluna pero OJO un par de su nueva colección cuestan 169 euros, aquí en España ni que fueran unas Jordan señor@s”, “Nada que ver con los precios con ese precio me compro algo de mejor calidad y de mejor comodidad. Gracias PERO NO…”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en la publicación.

La colección de Evaluna ronda desde los 438 dólares hasta los 200, siendo las plataformas “lottery” el modelo de inferior precio y las botas rosas modelo “tour” las de mayor valor.

Evaluna Montaner conquista el mercado internacional con sus diseños de calzado Foto: sarkany US

