Arrestos, demandas y peleas, son algunos de los escándalos de Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, está a punto de cumplir 30 años el próximo 13 de marzo, y durante toda su vida ha estado en medio de los reflectores, no sólo por pertenecer a la dinastía Pinal, también por estar en medio de polémicas de manera constante.

Detenida en EU

Hoy por la tarde se dio a conocer que la joven fue arrestada en Miami, Estados Unidos. Los cargos en su contra son alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto; debido a esto la fianza que se le impuso fue de mil 500 dólares (poco más de 30 mil pesos mexicanos). La foto y ficha con los cargos se publicó en la página oficial del Condado de Miami.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, en el programa’Chisme No Like, la fianza ya fue pagada y Frida está en libertad, sin embargo se desconocen más detalles de lo sucedido. ç

Horas antes de la detención, Frida Sofía publicó una historia en su cuenta de Instgram, que dura apenas unos segundos, pero donde se ve como el mismo tono de cabello de la fotografía del condado (morado), y el mismo suéter.

Frida Sofía

Demanda a su abuelo

En abirl del año pasado, Frida Sofía concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella desde que tenía cinco años. “Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, aseguró.

Frida Sofía/Enrique Guzmán

Distanciamiento de su mamá

Madre e hija han sido protagonistas de varias discusiones, entre ellas Frida aseguró que Alejandra sostuvo una relación con Christian Estrada, quien fue su novio de y dijo que no era la primera vez que su mamá “le bajaba” el novio.

La influencer también declaró en redes sociales que su madre la desatendía de niña y no la apoyaba. Finalmente Frida se distanció de la famiia Pinal.

Frida Sofía/Alejandra Guzmán

Diferencias con su prima

La también cantante ha dicho que en varias ocasiones que no le gusta ser comparada con Micchelle Salas, hija de su prima Stephanie Salas y Luis Miguel, ya que cada una tenía su forma de ser y pensar.

También ha recordado que la relación que Salas tuvo con el mánager de su papá, ante esta situación, su tía Sylvia Pasquel le dijo que “los trapos sucios se lavan en casa”; Frida Sofía contraatacó y le recordó el romance que tuvo con la expareja de su madre.

Frida Sofía/Michelle Salas

Frida Sofía pelea con Chiquis Rivera

La joven también tuvo un enfrentamiento con la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, cuando se encontraban en un bar de

Texas, después dela realización de los Premios de la Radio. Supuestamente, la hija de Alejandra Guzmán trató irrespetuosamente a Guadalupe Esparza, líder de Bronco, por no saber quién era. Fue entonces que la Chiquis defendió al cantante y comenzaron a discutir.