Aleida Núñez recibe impactante regalo de cumpleaños por parte de su millonario novio

La mexicana Aleida Núñez ha estado en la mirada de muchas personas últimamente, no solo por su trabajo en la pantalla chica sino que la actriz tiene una nueva pareja que la ha llenado de lujos y privilegios, algo que ha hecho público a través de sus redes sociales. Y durante su cumpleaños no fue la excepción ya que su acaudalado novio no dejó pasar la fecha y le hizo un llamativo regalo.

Núñez también ha llamado la atención las últimas semanas precisamente por su nuevo novio. Y es que en las redes sociales varias personas la tildan de “interesada” e incluso les “sorprende” que esté saliendo con el empresario Bubba Saulsbury, de 51 años de edad, el cual es fuertemente criticado por su físico.

El impactante regalo que recibió Aleida Núñez de su novio

A través de su perfil de Instagram, Aleida Núñez publicó varias fotografías en las cuales mostraba varios detalles de su celebración de cumpleaños celebrado el 24 de enero, presentando desde la decoración de su fiesta hasta el pastel de la celebración.

Pero la actriz también usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un regalo de cumpleaños muy vistoso y que llamó la atención de sus fanáticos. Y es que su novio millonario no pasó por alto la fecha importante y le regaló un hermoso arreglo floral compuesto por dos mil rosas rojas dispuestas en una gran base decorativa negra.

La mexicana subtituló la publicación: “Festejando mi cumpleaños… gracias por el detalle bubba #2000mil”, haciendo referencia a la cantidad de rosas rojas y agradeciéndole a su novio Bubba por consentirla con el vistoso regalo que sin duda robó las miradas de los asistentes a la fiesta y de los seguidores de Aleida Núñez.

La celebración también estuvo llena de varios detalles lujosos como un gran pastel de varios pisos y una decoración que combinaba con él, además de la presencia de una banda de mariachis para amenizar el ambiente.

Aleida Núñez sale en defensa de su novio

Durante la fiesta de su cumpleaños, la celebridad se pronunció en defensa de su novio luego de que varias personas atacaran tanto al empresario como a ella por mantener una relación con él, alegando que el físico es lo que menos ve en un hombre.

“Yo como mujer me pueden conquistar, me puedo llegar a enamorar por la esencia, por la forma de ser, por la forma de conquistarme. Ustedes no están viendo y esto es solamente un detalle de lo mucho que ha hecho por mi en el poco tiempo que tengo de conocerlo. Y yo creo que alguien podría tener o no tener mucho, pero realmente los detalles son los que cuentan”, dijo Aleida Núñez en una sesión de preguntas con varios medios.

La mexicana también se pronunció respecto a si Bubba era su “sugar daddy” a propósito de las críticas que la ponen como una chica que se está aprovechando de la fortuna del empresario, alegando que a ninguno de los dos les importa lo que digan en las redes sobre su relación.

“Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera, y la verdad no me ofende, me da risa, porque ustedes ya saben lo que he trabajado (...) no me ofende ni a él tampoco, porque él es una persona que está a nivel empresarial y sabe que no tiene que hacer nada de eso por conquistarme”, comentó Núñez.

Para seguir con su celebración y darle fin a las preguntas de los medios, Aleida le pidió a todas las personas que hablan de su relación que se enfoquen en sus vidas y dejen vivir a los demás: “Yo les digo que vivan su vida y me dejen vivir la mía, yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, les deseo que encuentren también a una persona que las consienta”.

