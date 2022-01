Andrew Garfield y sus nervios por el traje en “Spider-Man”

Si bien Marvel es el hogar de innumerables héroes, Spider-Man se destaca como el favorito de los fanáticos. Como tal, hemos visto tres franquicias de películas de acción en vivo en la pantalla a lo largo de los años, que culminaron en el evento cruzado masivo que fue “No Way Home”. Y Andrew Garfield explicó recientemente por qué estaba nervioso por ponerse el traje de Spider-Man para el éxito de taquilla.

Andrew protagonizó las dos películas de “Amazing Spider-Man” y fue un verdadero ladrón de escenas cuando volvió al papel de Peter Parker en “Spider-Man: No Way Home”. Pero tenía algunos nervios sobre el papel, específicamente encajar en el traje que no había usado durante tantos años.

“Tenía que ponerme en forma. Tuve que trabajar en ello con mi entrenador. Estaba muy nervioso por eso. Estaba muy nervioso. Yo estaba como, nadie quiere ver a un tipo viejo y gordo disfrazado de Spider-Man”, explicó el actor sobre su “ansioso” regreso.

Andrew Garfield recuperó la firmeza del viejo Spider-Man

Los comentarios de Andrew Garfield provienen de una aparición reciente en el podcast Happy Sad Confused sobre la película de Marvel. Tras su estreno el actor de “Eyes of Tammy Faye” finalmente pudo hablar sobre su experiencia.

Al final, Andrew trabajó con su entrenador y volvió a estar en forma de Spidey. Su regreso como Peter Parker realmente resonó en el público, ya que representaba al torpe hijo del medio del trío. De hecho, algunos cinéfilos han comenzado a hacer campaña para que se produzca “Amazing Spider-Man 3″, cancelada hace mucho tiempo.