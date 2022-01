Gustavo Adolfo Infante le sugirió a Alfredo Adame ir a terapia

El video viral de Alfredo Adame realmente ha causado revuelo en el medio artístico y en la audiencia. Tras protagonizar una pelea en la vía pública, el actor ha sido cuestionado por la violenta reacción que quedó evidenciada en el video.

Además de Carlos Trejo el “cazafantasmas” quien cuestionó cómo Adame puede tener aún participación en la televisión mexicana, Gustavo Adolfo Infante también sumó su opinión sobre lo ocurrido.

A través de su programa “De Primera Mano”, el periodista defendió a las personas que participaron en la pelea y además hizo referencia sobre los “conocimientos” de artes marciales del actor.

“Lo que nunca pensó es que venía un señor con ella, que iba a responder por ella y tuvo suerte Adame, porque volvemos a lo mismo, alguien se puede bajar con una pistola, ¡pum!, darte un balazo y se acabó”, comentó Infante sobre el video viral de la golpiza.

Sin embargo, todo el panel del programa coincidió en que el actor de 63 años siempre ha estado envuelto en polémicas por su volátil personalidad.

“Acuérdate que en su casilla tuvo un voto, el de él. Yo no soy quien para recomendar nada, pero yo considero que el señor Adame debería tomar terapia, algún internamiento que le controle la ira. Tú no puedes insultar, ofender, denostar, mentir, inventar y golpear de la manera que él lo hace a hombres y mujeres y quien sea. No tiene freno, no tiene límite, no tiene filtro y eso habla de una persona que está enferma”, manifestó el periodista durante la transmisión a través de Imagen Televisión.

En medio de la conversación, Gustavo Adolfo Infante trajo a colación que Alfredo Adame está bajo libertad condicional por poseer un arma de fuego que solo está autorizada para el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

“Imagínense a Alfredo Adame con una 45, no sé qué calibre sea la que utilice el Ejército, armado el señor y además, cuando Alfredo Adame venía aquí, siempre traía una daga, un cuchillo” reveló.

Por otro lado, el periodista de espectáculo aseguró que el actor tiene la obligación de asistir cada 15 días a la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener su libertad.

“Alfredo Adame está yendo cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de armas indebidas que él traía. Cada quince días va porque tiene una libertad como provisional ahí, me mandaron las imágenes”, añadió.

Te puede interesar:

[ Así se burló Carlos Trejo de la pelea de Alfredo Adame ]