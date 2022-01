Bárbara de Regil reveló cómo afronta los comentarios negativos en las redes sociales

Las redes sociales pueden ser un entorno lleno de muchas críticas que pueden tanto alabar como destruir el trabajo de las celebridades. Y si bien es complicado sobrellevar los ataques de los “haters”, la mexicana Bárbara de Regil reveló que tiene su propio método para evitar que los comentarios negativos en internet le afecten directamente.

La protagonista de Rosario Tijeras ha tenido buena aceptación en el ámbito de las redes sociales, pero no ha dejado de estelarizar varios altercados involucrados en este entorno, como por ejemplo la vez que la cuenta de su proteína fue suspendida o cuando tomó una actitud que los usuarios calificaron de racista en una sesión en vivo. Pero la actriz tiene su método para salir adelante ante este tipo de situaciones.

Así afronta Bárbara de Regil los malos comentarios en las redes

A través de una entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la coach fitness dejó ver varias facetas de su vida, mostrándose vulnerable al contar varios eventos traumáticos de su vida, incluso comentando que en varias oportunidades ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales.

“Al principio me dañó mucho, no te voy a mentir, me lastimaron, me deprimí. Mis comentarios desafortunados nunca han sido con intención de nada. Un día me ven con un filtro naranja y me dije ‘ay, qué prieta’, pero yo no insulté a nadie, me dije a mi misma, pero ahí la gente se dejó ir con todo”, comentó la actriz sobre un escándalo que tuvo en junio de 2020.

En relación a este tipo de comentarios, Bárbara de Regil dejo claro que suele afrontarlos de manera indiferente y haciendo caso omiso a lo que dicen sus detractores en las redes sociales, mientras que intenta enfocarse en las cosas y en las personas que valen la pena para ella.

“Porque ir en la calle y que se acerque una señora, una niña y me digan: ‘por ti bajé 20 kilos’. O más, que me digan: ‘¿puedes ir con mi hija, por favor? Es que ella se acerca por ti y está feliz de conocerte’. Esas cosas, ese es el tiempo bien invertido. Mi enfoque está en la gente que quiere crecer, que quiere vivir”, dijo la mexicana.

¿Por qué Bárbara de Regil decidió no angustiarse por sus haters?

En la misma entrevista, De Regil también comentó sobre su decisión de hacerle caso omiso a los comentarios negativos en las redes sociales, alegando que viviría en una angustia al estar pendiente de cada persona que le escribe de manera negativa.

“¿Cómo viviría yo mi vida si me la pasara: ‘me atacó él pero tal. Él también, y él también’. Entonces mi carrera no está funcionando”, dijo Bárbara.

De la misma manera, De Regil también dejó saber que los comentarios negativos que recibe ya no tienen efecto en ella y que les hace caso omiso porque ella sabe quién es en realidad y no porque una persona en Internet le escriba algo va a cambiar.

“No me molestan, hoy en día me vale gorro, porque yo sé quién soy (...) una mujer que se ha superado sola, sin ayuda de nadie, una mujer fuerte, una mujer que siempre quiere ser mejor, y una mujer que invierte su tiempo, energía y corazón para motivar a alguien más”, dijo la mexicana.

Y aprovechando la ocasión, Gustavo Adolfo Infante también le extendió una disculpa a la actriz por las duras críticas que le hizo en mayo del año pasado en relación a llegar drogada a una sesión de fotos.

“Creo que a la luz del tiempo y la distancia, en este 2022 quiero que me aceptes, por favor, una disculpa si en mis calenturas, a través de los programas de radio o televisión fui demasiado estricto en su momento contigo”, dijo el periodista haciendo que Bárbara de Regil también se disculpara con él.

