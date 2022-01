Dulce María es comparada con Lyn May y Ninel Conde por usar un filtro

Desde el año pasado la actriz Dulce María comenzó a estar cada vez más activa en las redes sociales y últimamente ha realizado simpáticos reels en Instagram los cuales han dado de qué hablar. Y es que hace dos días la ex rebelde subió un video a Instagram en el cual está usando un filtro que hace que su cara se vea con bótox. En el reel la actriz simula la voz de una mujer que dice: “Ya van a empezar con los mensajes de: ¿qué te hiciste?, ¿qué te hiciste?”.

Por sus ademanes Dulce María se estaba divirtiendo mucho y las comparaciones por parte de los internautas no faltaron. Al momento, la publicación tiene 184 mil 182 me gusta y por lo visto agradó mucho a los amigos de Dulce y a sus fans. Entre los comentarios se encuentran: “Ahora sí te pareces a Ninel Conde” y “Roberta siguiendo los pasos de Alma Rey en el 2022″. Cabe destacar, en la telenovela “Rebelde”, Ninel Conde interpretó el papel de “Alma Rey”, madre de “Roberta Pardo”, el personaje más icónico de Dulce María.

La actriz bromea con sus fanáticos en las redes sociales

Asimismo, la también cantante fue comparada con la vedette Lyn May y uno de los comentarios de una usuaria fue: “La Dulce María Lyn May no existe... La Dulce María Lyn May”. Como dato, actualmente Lyn May es muy activa en sus redes sociales y se destaca por causar polémica de forma constante en las redes. Pues su última “noticia” fue que “estaba embarazada”, algo que sorprendió a los medios en su momento pero todo fue una broma porque la señora tiene 69 años.

Las comparaciones no molestaron a Dulce María debido a que al subir esos videos ella sabe que las personas la puede criticar. No obstante, el objetivo de subir este tipo de contenido a las redes es para divertirse y hacer reír a sus fans y seguidores. Muchos de los comentarios son de risas y corazones, algo que demuestra que las comparaciones hacia Dulce María no son con mala intención. En 2019 Dulce María se casó con Francisco Álvarez, con quien el 3 de diciembre de 2020 le dio la bienvenida a su primera hija María Paula y por sus publicaciones se nota que la cantante está disfrutando mucho su etapa como mamá.