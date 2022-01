Maribel Guardia y Victoria Ruffo conquistan TikTok con sus pasos de baile

Maribel Guardia y Victoria Rufo demostraron a través de las redes sociales la gran amistad que han cosechado a lo largo de sus carreras. En esta oportunidad, las actrices no perdieron la oportunidad de demostrar sus grandes dotes de baile a través de TikTok.

Durante las grabaciones de la secuela de la popular telenovela “Corona de Lágrimas” (2012), las actrices se divirtieron al recrear un baile de los años 70 junto a Érika Zavala.

Con la canción “Da ya think I’m sexy?” del cantante británico Rod Steward de fondo, las protagonistas de “Corona de Lágrimas 2″ se adueñaron de la red social con sus pasos de bailes y se sumaron a la tendencia.

De las tres actrices, Maribel Guardia es la que ha demostrado tener más dominio cuando de TikToks se trata. Es por eso que Victoria y África decidieron seguirla en la experimentada coreografía.

Aunque la coordinación entre las tres no fue la mejor, eso no fue motivo para que no se divirtieran. En el video las actrices demostraron la estrecha relación que han desarrollado desde el inicio de las grabaciones de la nueva telenovela.

A través de su cuenta de Instagram Maribel escribió: “Después de algunos ensayos esto fue lo que logramos” y a su vez mencionó a sus compañeras y a la cuenta oficial de “Corona de Lágrimas 2″.

Por su parte, África no dudó en compartir el divertido video y escribió: “Nosotras nos divertimos jaja”.

A los pocos minutos varias personalidades del medio artístico dejaron sus comentarios en la publicación. Livia Brito escribió: “Jajajajajajajjajajaja amoooooo “, la influencer mexicana Yanet García expresó admiración por el cuerpo de Maribel “Que cuerpazo Dios mío” al igual que la cantante Silvia Mendivil.

Por otro lado, el Escorpión Dorado no evitó mencionar lo poco coordinadas que estaban las artistas “Si se pusieran de acuerdo para estar tan descoordinadas a propósito no les pinche sale jajajaj”, comentó.

Además de las celebridades, los internautas también escribieron en la publicación que alcanzó rápidamente más del millón de reproducciones. Aunque muchos felicitaron a Maribel por su envidiable cuerpo a los 62 años, hubo quienes se sintieron identificados con Victoria Ruffo por desconocer la coreografía.

“En la vida yo soy victoria Rufo jAJA”, “Yo soy Victoria”, “Todas somos Vicky rufoo”, " MAS TIKTOK DE LA QUEEN”, “Yo sería victoria rufo jajaj”, “Mi vida Vicky jajajaj”, “Victoria fue la que más disfruto de las tres”, escribieron algunos de los seguidores.

