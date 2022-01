Paris Hilton admite que el drama pasado con Lindsay Lohan fue “inmaduro”

Las celebridades Paris Hilton y Lindsay Lohan han superado todo el drama. Aunque han tenido una relación difícil con el tiempo, la estrella de “Paris in Love” ha confirmado que ella y la actriz de “Mean Girls” están “bien” ahora. Durante una aparición en “Watch What Happens Live”, el presentador Andy Cohen hizo referencia a la aparición de Paris en el programa “Brave”.

Recordemos que para esta época de 2019, la socialité se refirió a Lindsay en un juego de “Plead the Fifth” de manera despectiva. Sin embargo, parece que el tiempo ha curado todas las heridas de las celebridades. “Siento que ahora somos adultos, me acabo de casar, ella se acaba de comprometer”, dijo Paris, quien se casó con Carter Reum en noviembre.

“No estamos en la escuela secundaria. Creo que fue muy inmaduro y ahora todo está bien”, declaró la modelo. De hecho, Paris se acercó a Lindsay después de ver que estaba comprometida con Bader Shammas. “Estaba en mi luna de miel y solo dije felicitaciones”, recordó Paris.

Paris Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears protagonizaron un icónico momento

En 2006, Paris y Lindsay aparecieron en una foto viral, que los mostraba a los dos en un automóvil con Britney Spears, un momento icónico para la cultura pop. En 2021, Paris habló sobre la imagen y reveló que tuvo lugar durante una noche en la que salió con Britney.

“De repente, miré hacia arriba y ella estaba en mi auto”, explicó Paris. “No nos llevábamos bien, así que fui educada. Fue muy difícil incluso salir de allí porque no podía ver con todas las cámaras”. Sobre la amistad, Paris agregó: “Hizo algunas cosas que realmente me lastimaron y traicionaron mi confianza y causaron mucho drama. Así que ya no éramos amigas, y era algo así como una amistad intermitente”.