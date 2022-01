Paty Chapoy regaña a Daniel Bisogno por “codo”

Otra vez el conductor Daniel Bisogno volvió a causar polémica en el programa “Ventaneando” ya que confesó que él da muy poca propina a los empacadores de los supermercados. Ante ello, la periodista y conductora principal del programa, Pati Chapoy opinó que no está bien lo que hace Bisogno y hasta lo regañó. Todo empezó porque el conductor contó una anécdota en la cual tuvo un altercado con una cajera de un supermercado.

En la misma línea, Bisogno dijo que supuestamente la trabajadora lo trató mal pues expresó: “Desde que me vio la vieja no le caí bien, sólo que no llegué al punto de armarle el escándalo que debí haber armado”. Por lo que relató el conductor no fue una ida placentera al supermercado y concluyó con que además de discutir con la cajera una señora se metió en la conversación e incluso se puso e su contra.

De forma constante Daniel Bisogno causa polémica en “Ventaneando”

Lo más relevante del hecho cotidiano fue que Pati Chapoy se sorprendió porque Daniel Bisogno confesó que él solamente le da 10 pesos a los empacadores. Fue tal su desacuerdo con Bisogno que Chapoy le dijo: “¿Diez pesos?, qué codo”. Para verse mejor, Daniel Bisogno dijo que antes les daba 30 pesos pero nadie le creyó. Para darle una lección, Pati Chapoy le externó a su compañero que ella “les da 200 pesos de propina a los empacadores”. Y agregó que siempre les da de 50 pesos para arriba, algo que sorprendió a sus demás compañeros.

Para escudarse Bisogno dijo en “Ventaneando” que él no le da mucha propina a los empacadores porque también debe darle a otras personas que ayudan en el supermercado. Y le comentó a Pati: “Pues es que tú con tus doscientos pesos te han de llevar hasta cargando al carro”. Recientemente, los conductores de “Ventaneando” anunciaron que cambiarían de “casa”, ya que se mudaron de set. En su nueva locación se les ve más cómodos a los conductores de este programa que lleva 26 años al aire.