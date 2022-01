Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, busca consuelo en la modelo Hana Cross

Si algo ha dejado en claro el empresario Scott Disick es que sigue enamorado de la socialité y madre de sus tres hijos, Kourtney Kardashian. Para muestra los comentarios que emitió con toda su furia cuando la famosa del reality Keeping with the Kardashian hizo públicas sus vacaciones románticas en Italia con el baterista y prometido, Travis Barker.

Desde que la famosa anunció sus planes de boda con el músico, Disick se ha visto en frecuentes salidas con varias modelos. Una de ellas, Hana Cross, parece haber llamado su atención y se han vuelto muy cercanos en las últimas semanas, según reseñó Hollywood Life. El empresario ha estado saliendo con la joven de 24 años pero según dijo la fuente cercana “él solo quiere que alguien llene el vacío que dejó en su corazón Kourtney, pero eso nunca va a suceder”.

Más adelante, la misma fuente aseguró en exclusiva a Hollywood Life que Scott nunca podrá entablar una relación seria hasta que supere a la socielité con la que estuvo al menos diez años y procreó sus tres hijos: Penélope, Mason y Reing. “Scott quiere tener siempre a la modelo joven y bonita, y eso es genial. Sin embargo, el problema es que ni siquiera sabe lo que está buscando”, agregó a la publicación.

Scott fue visto con Hana en una cena romántica en Malibú, California. “Ha estado pasando tiempo con Hana de vez en cuando los últimos meses . Ella es absolutamente su tipo y obviamente él se siente atraído por ella. Sin embargo, poco después la modelo fue vista de la mano de Presely Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, pero esto no pareció ser decisivo para Scott.

Luego de su separación con Kourtney, el empresario fue vinculado con Sofia Richie, de 23 años; y luego con la modelo Amelia Hamlin, de 20. Esta última dio por terminada la relación de más de un año luego que se filtró el mensaje enviado por Scott a la expareja de Kourtney, Younes Bendjima, con evidentes celos por el viaje de Kardashian y Travis en Italia.

En un intento por dejarla mal, Disick escribió: “Bro, esta chica está bien!!???? Amigooo, qué es esto? En medio de Italia”. Pero Bendjim no solo respondió, si no filtró el mensaje privado. “Si ella está feliz, no me importa. PD. No soy tu amigo”. La situación no solo dejó al descubierto a Scott si no que creó tensión con Kourney quien ha dejado en claro que pasó la página con el padre de sus hijos y está muy feliz en su nueva relación.

A finales de 2021, Kourtney y Travis anunciaron su compromiso con una romántica ceremonia en las orillas de una de sus playas favoritas en Montecito, California. El músico entregó el anillo de diamantes a la socialité, quien no dudó en aceptar la propuesta tras siete meses de relación. Ellos se vistieron totalmente de negro y se rodearon de rosas rojas y velas blancas. “Para siempre no es suficiente”, expresó el baterista de Blink-182.