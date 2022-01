Backstreet Boys, Danna Paola y Kenia OS encabezan Tecate Emblema

Sin distinción de géneros musicales y con el único objetivo de sentirse vivo, se realizará el festival Tecate Emblema.

Ocesa anunció a este nuevo integrante de la familia de festivales se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un espacio con tres escenarios.

La preventa Citibanamex comenzará el 1º y 2 de febrero y un día después estarán a la venta en las taquillas del inmueble y a través de www.ticketmaster.com.mx .

¿Por qué Tecate Emblema?

“Sin importar cómo demuestras tu amor ni qué género musical es tu favorito, hemos pensado en la mejor manera de formar parte de tu vida por medio de la música. Esto es Tecate Emblema, una increíble fiesta sonora que elevará nuestros sentidos a niveles que todos entendemos en la convergencia de una canción, rompiendo con caducos paradigmas y estereotipos”, se lee en el comunicado de la productora.

¿Quién estará en Tecate Emblema?

Backstreet Boys, Becky G, Bratty, Cami, Carly Rae Jepsen, CHVRCHES, Danna Paola, Diplo, Fuego, Fuel Fandango, Galantis, Gwen Stefani, Kaia Lana, Kali Uchis, Kenia OS, The Kid LAROI, Little Simz, Mariah Angeliq, Maw BB All Stars, Moore Kismet, Morat, Oliver Tree, Los Rumberos, Sebastián Yatra, Sech, Tones & I y Yung Bae.

Tecate Emblema

Reembolsos