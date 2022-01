Diego Verdaguer y su historia de amor con Amanda Miguel

Era 1975, la época en la que Diego Verdaguer ya comenzaba a ser famoso en Argentina, y fue allí cuando ella Amanda Miguel, de tan solo 20 años, cruzó frente a su vehículo en un semáforo en rojo. En una entrevista con el programa “El minuto que cambió mi destino” Diego recordó cómo empezó esta romántica historia.

“Soy más romántica que ella”, dijo el cantante en el programa mexicano, asegurando que las veces que estuvieron de nuevo en ese lugar, él le dijo: “Mira mi amor… Estoy agradecido por ese minuto que cambió mi destino”. Sin embargo, ese día de 1975 ella siguió su camino en la calle con otras dos mujeres, mientras él se dirigía a comer con sus padres.

“Una de las niñas se da la vuelta y siento que me reconoce y le dice a las demás, ellas se dan la vuelta y miran”, dijo, quien con simpatía tocaba la bocina mientras caminaban. En eso, el semáforo volvió a estar en verde y Verdaguer tuvo que seguir su camino. Pero solo duró un momento, porque pensó: “No, voy tras ella”.

Diego Verdaguer fue persistente por conocer a Amanda Miguel

Verdaguer aseguró que caminó una cuadra en el sector con la firmeza de que “Tengo que encontrarlas”. De repente, los vio dentro del vestíbulo de un hotel, detuvo el vehículo y salió a su encuentro la hermana de Amanda Miguel, “muy amable, que era nuestro cupido”, recordó.

No había olvidado su compromiso con sus padres y les dijo: “Voy a comer algo, pero si quieren, luego vuelvo a tomar un café”. Cuando regresó solo estaba Amanda, quien lo recibió donde estaba estacionado. Allí le dijo que ella también cantaba. “Y cuando la escuché cantar”, recordó, “era una canción en inglés y ahí empezó toda la historia”.

Un romance con frutos a largo plazo

Así comenzó un romance en el que trabajaron en equipo, e incluso él empezó a ser el productor musical de su amada. De esa sinergia salieron hits como “La ladrona” y “Él me mintió”. Además, ambos crearon el sello discográfico Diam Music, que sigue vigente en la actualidad.

A los pocos meses de relación se casaron por lo civil, pero recién en 2015 decidieron unirse por la Iglesia. En 1983 tuvieron una hija, Ana Victoria. “Tratamos de estar juntos todo el tiempo y organizar nuestras vidas para no extrañarnos”, dijo en 2018 sobre cómo lograron permanecer juntos durante tantos años. “Lo más hermoso que nos mantiene unidos es que nos admiramos, respetamos y amamos, porque si no, no estaríamos juntos”.