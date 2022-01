Johnny Depp pone a la venta sus obras como pintor

El increíble actor Johnny Depp ha sacado una colección de ‘tokens’ no fungibles (NFT) la cual es llamada ‘Never Fear Truth’ que incluye 11 mil 111 cuadros creados por él. Se encuentran autorretratos, así como retratos de Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Tim Burton.

También de su hija Lily-Rose Depp y su difunto perro Mooh, además del de un personaje de ficción, llamado ‘Bunnyman’, el cual fue creado por su hijo. Johnny dijo que siempre ha utilizado el arte para expresar sus sentimientos y reflexionar sobre lo que más le importa, como su familia, sus amigos y personas a las que admira.

“Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”. De acuerdo a lo anunciado por el actor el 25 % de los ingresos de las ventas se irá a organizaciones benéficas. De estos unos 10 mil de los ‘tokens’ no fungibles de ‘Never Fear Truth’ los aficionados los pueden adquirir a través de la página oficial del proyecto, y de la plataforma Rarible.

Pero los 1.111 ‘tokens’ restantes estarán en manos de Depp, que los donará a sus fanáticos y a sus organizaciones benéficas favoritas. Con esto el actor suma otro punto a su carrera al ser uno de los mejores actores de todos los tiempos, y es que verdaderamente tiene la carrera cinematográfica más impresionante que se ha visto., pero también un noble corazón.

Johnny Depp como Luis XV

El actor ha estado involucrado en una extenuante batalla legal tras las acusaciones que recibió de parte de su exesposa Amber Head por violencia doméstica; a raíz de esto, el actor ha perdido papeles importantes en franquicias como Animales Fantásticos.

Recientemente se anunció su regreso a la pantalla grande en un protagónico: Johnny Depp interpretará al rey francés Luis XV en una producción a cargo de la directora francesa Maiwenn; el rodaje comenzaría en algunos meses.