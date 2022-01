“Quemada en leña verde”: Alfredo Adame sigue derramando odio

Alfredo Adame arrancó este año tal y como terminó el anterior, entre disputas y enemistades, hasta con sus familiares más cercanos. Y es que le ha declarado la guerra a Laura Bozzo, a sus hijos, y ahora hasta tuvo una pelea callejera.

Hace unos días, durante un encuentro con un grupo de reporteros el también conductor aseguró que no reconciliará con sus hijos: Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells, ni con su exesposa Mary Paz Banquells.

Alfredo Adame

“Ella nunca puso un peso partido por la mitad”

El intérprete además especificó que hasta la pensión alimenticia que le otorgaba a su hijo menor, Sebastián, “ya no procede porque ya es mayor de edad, tiene 22 años”, agregando que solo falta resolver un asunto sobre el divorcio.

“Precisamente ahorita ya en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya sólo queda la división de bienes, que no le toca nada, porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad y lo de la pensión arreglarlo”, expresó.

Alfredo Adame

Alfredo de 63 años recalcó que la relación está rota y que no los considera sus hijos: “No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, dijo.

“Actos delincuenciales”

Ahora, según información del diario El Universal, México, el actor volvió a arremeter en contra de la conductora peruana, con quien mantiene una disputa desde el año pasado. Pues la culpa de diversos delitos.

El actor manifestó que deseaba que a Laura le hubieran dado la pena de muerte por sus “actos delincuenciales”. Pero eso no fue todo, pues derramó todo su odio en contra de la artista, indicando que debería ser “quemada en leña verde”.

Y es que el pasado mes de noviembre, Adame dijo que iba a comprobar que la presentadora de televisón Bozzo ha cometido varios crímenes, y que va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacerla pagar.

“Le reviento la carpeta que ya tengo”

El reconocido actor y político está dispuesto a entregar pruebas de que Bozzo es culpable de otros delitos. Y que no solo es al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien debe rendirle cuentas, sino que también tendrá que dar la cara por otros cinco problemas.

Para el programa Chismorreo, el artista explicó que la conductora deberá responder por haber escapado de la Justicia; por lo que debe al SAT, por haber vendido unas instalaciones embargadas; además por la tentativa de homicidio contra su exesposo y la carpeta de investigación que él armó sobre la presunta red de trata de personas.

“Todavía le falta ese chocolate. El momento en que ella aparezca y cualquier cosa, en ese momento yo le reviento la carpeta que ya tengo, después de haber pasado por la Dirección General de Asuntos Migratorios, por la Fiscalía General de la República y por el SAT”, expresó.