Natasha Dupeyrón regresa a la pantalla como protagonista de “Señorita 89″

El próximo 27 de febrero, “Señorita 89″ llega Starzplay para dejar en evidencia el lado desconocido de los concursos de belleza. La serie producida por el cineasta chileno Pablo Larraín está ambientada en México de los años 80 y busca desenmascarar la pesadilla que viven las concursantes de un popular certamen al ser esclavizadas.

Natasha Dupeyrón se une al especial reparto en el papel de Isabel, la representante de Miss Yucatán en Miss México con intensión de ser coronada como la mujer más bella del país.

Luego de formar parte de importantes producciones, como “La Casa de las Flores”, “Aquí en la Tierra” y “Un papá pirata”, la intérprete protagoniza la esperada serie junto a Ilse Salas, Ximena Romo y Bárbara López.

Aunque al principio sintió miedo por la convivencia entre tantas mujeres, aseguró que fue una hermosa experiencia. “Todas mis compañeras, su energía es increíble, son personas amables”, comentó la actriz.

Durante una entrevista para EstiloDF, Natasha expresó que “fue una experiencia inolvidable”. Además, reveló que una de las cosas del proyecto que más captó su atención fue la presencia de varias mujeres en la dirección.

“No había tenido el placer de trabajar con Jimena Montemayor, con Silvia Quer ni con Lucía Puenzo” comentó.

Sobre su personaje, Natasha dio un adelanto y aseguró que para darle vida a Miss Yucatán se vio en la necesidad de dejar a un lado su juicio para interpretarlo de la mejor manera posible.

“Mi personaje se llama Isabel, ella es Miss Yucatán; lo disfruté mucho, empezando por el acento, y el vestuario fue hermoso, me vistieron de rosa todo el tiempo, me hicieron pelirroja, que tampoco había tenido esa experiencia; es una mujer dura e inteligente, no le importa pasar por arriba para conseguir lo que desea”, agregó.

La actriz comentó que tocar temas de abuso, cosificación y discriminación es realmente doloroso, pero cree que es parte de su trabajo generar el punto de partida hacia un debate que genere cambios para bien en la sociedad.

“Las historias y los temas que toca me parecieron interesantes, así como la mezcla de thriller, drama, hablando de misses y de glamour; todo el conjunto es muy atractivo y fue un acierto hacerlo, la verdad es que lo disfruté muchísimo”, comentó Natasha.

