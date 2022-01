Esta actriz de la película ‘A todos los chicos de los que me enamoré' se va a casar

Lana Condor. La actriz Lana Condor de ‘A todos los chicos de los que me enamoré' anuncia su compromiso junto a su novio Anthony De La Torre. / Foto: Getty Images (Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

La actriz de 24 años de edad, Lana Condor, mejor conocida por protagonizar la saga de películas para Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré (To All the Boys I’ve Loved Before), por medio de su cuenta de Instagram oficial, dio a conocer que se casará con su novio de seis años, el actor y músico estadounidense de 28 años Anthony De La Torre.

Lana Condor y Anthony De La Torre. La actriz Lana Condor de ‘A todos los chicos de los que me enamoré' anuncia su compromiso junto a su novio Anthony De La Torre. / Foto: Getty Images (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Lana Condor anuncia su compromiso

La actriz que le dio vida al personaje de Lara Jean compartió una serie de fotografías, en las cuales, se puede ver el inmenso anillo que le dio el cantante, asimismo agregó la siguiente descripción: “Decir SÍ fue la decisión más fácil que he tomado. Me considero la mujer viva más afortunada de vivir en tu esfera. Aparte de mi padre, sin duda, eres el hombre más grande del mundo. Emmy y Timmy dijeron que ya era hora de que mamá y papá se comprometieran” y finalizó “No puedo esperar para ser tu esposa, cariño. Te amo un millón de veces”. Asimismo, también agregó un video en el cual se le puede ver llorando de felicidad, tras haberse comprometido con su novio de seis años.

Anthony De La Torre anuncia su compromiso

Por otro lado, el músico Anthony De La Torre a quien tal vez reconozcas por el papel de Jack Sparrow cuando era joven en la película Piratas del Caribe: la venganza de Salazar compartió lo siguiente: “Ese momento en el que le pides a tu mejor amigo que esté a tu lado para siempre… Hace 6 años que quería hacer esto. La decisión más fácil que he tomado fue pedirle a este ángel que sea mi esposa” y agregó que claramente era la primera vez en su vida que abría una botella de champagne, tal y como se pudo ver en las fotografías que compartió.

Añadiendo a lo anterior, los futuros esposos revelaron que el anillo de compromiso fue diseñado por una joyería vietnamita y cada uno de los diamantes tiene un significado especial para ellos, se cree que cada uno significa un miembro o momento especial para ellos y los fans suponen que también hay un diamante especial para sus perros Emmy y Timmy.