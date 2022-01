Familia Montaner, checa su historial amoroso

En casi 50 años de carrera artística, Ricardo Montaner se ha convertido en uno de los exponentes musicales más relevantes de Latinoamérica y Europa. Gracias a temas como “La Gloria de Dios”, “Ojos Negros”, “Bésame”, “Me va a extrañar”, el cantante se ganó el cariño y la aceptación del público.

Además ser admirado por su gran talento, Héctor Eduardo Reglero Montaner, como su verdadero nombre también ha se ha ganado la admiración de sus seguidores por tener una de las familias más unidas y respetadas de la industria artística

A continuación te contamos algunos detalles de la vida amorosa de la familia Montaner

Ricardo Montaner

Desde 1989 el padre de familia está casado con Marlene Rodríguez Miranda, una artista de origen venezolano, madre de Ricardo Andrés, Mauricio Alberto y Evaluna Mercedes. Su historia de amor inició cuando fue firmado por Sonorodven, una empresa discográfica dirigida por el padre de Marlene.

“Hoy, hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”, escribió Ricardo a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el intérprete de “El poder de tu amor” estuvo casado anteriormente con Ana Rosa Vaz Ponicke, con quien tuvo dos hijos, Alejandro y Héctor Montaner. Tras 11 años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse.

Ricky Montaner

Ricky es el hijo mayor del matrimonio de Ricardo y Marlene. En 2015 el integrante del famoso dúo musical Mau y Ricky dio a conocer su relación con actriz y cantante mexicana, Sofía Reyes. Tras más de cuatro años de relación, en 2019 anunciaron su separación en buenos términos.

El pasado 8 de enero el cantante venezolano se casó con la modelo argentina Stefi Roitman, tras más de dos años de relación.

La ceremonia evangelista judía celebrada en Buenos Aires contó con la presencia de numerosos artistas, como Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Lele Pons, Guaynaa, entre otros.

Mau Montaner

El artista de 28 años fue el primero de los hijos menores de Ricardo Montaner en llegar al altar. Tras cinco años de noviazgo en 2018 Mau se casó con la presentadora colombiana Sara Escobar en las paradísiacas playas de Cancún.

Evaluna Montaner

La hija menor del cantante de 64 años, tuvo una relación con el cantante colombiano Andrés Parra durante un año antes de iniciar la admirada historia de amor que vive junto a Camilo.

La querida pareja estuvo en contacto desde que trabajaron juntos en 2014 y en 2018 el intérprete de “Vida de Rico” le pidió matrimonio.

El 20 de febrero de 2020, los cantantes dieron el “sí” en la ciudad de Miami en una soñada ceremonia con más de 300 invitados. Tras casi dos años de casados están a la espera de Índigo, su primer hijo.

Te puede interesar:

[ Natasha Dupeyrón regresa a la pantalla como protagonista de “Señorita 89″ ]