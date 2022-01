Gloria Trevi quiere contar ‘su verdad’ sin escándalos

La cantante Gloria Trevi se convierte en la Diosa de la noche y no solo por el título del álbum, sino por la gira que arrancó en México que la llevará por diferentes ciudades del país para dar un recorrido por su carrera musical. Este fin de semana se presentó en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde recibió Disco de Platino más por su álbum Diosa de la noche, horas antes de iniciar su tercer sold out en la capital.

Durante su encuentro con la prensa, también habló de su bioserie, que aún sigue en el proceso del casting para encontrar la protagonista, que es producida por Carla Estrada.

“Mi historia no empezó en un escándalo, soy una niña que tenía un sueño, que luché por ese sueño, y lo volví en una realidad con mucho trabajo, y cómo ese sueño se volvió en una pesadilla, y cómo salí de esa pesadilla y cómo estoy hoy con ustedes. No tengo intención de dañar a nadie en el camino”, dijo la cantante en conferencia de prensa, previa a su presentación en el Auditorio Nacional.

[ ¿Vacaciones? acá los mejores tips para viajar ]

Agregó, “que es importante contar su verdad, porque tiene ese derecho de poder hacerlo”.

La cantante reconoció que las bioseries se han hecho populares, sobre todo porque muestran una historia basada en hechos reales pero con una dosis de ficción y aclaró que se está asesorando legalmente para los contenidos.

Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

“Con respecto a las cuestiones legales, yo tengo mi departamento legal, porque de mí han dicho muchas cosas que no son ciertas, me han calumniado, me han difamado y por ser persona pública casi casi que te tienes que aguantar y no tomar en cuenta el dolor que causan a tu familia, a mis seres queridos. Ahorita creo que mientras uno se mantenga con la verdad ninguna demanda puede prosperar”.

Isla Divina Tour

La nueva gira Isla Divina World Tour, suma 8 conciertos hasta el momento, que son el regreso de la figura icónica del pop en español a los escenarios mexicanos.

León. 3 de febrero, Feria de León.

CDMX. 13 de febrero, Auditorio Nacional.

Guadalajara. 19 de febrero, Auditorio Telmex.

Puebla. 5 de marzo, Auditorio Metropolitano.

La cantautora comenzó su trayectoria musical en 1989 con el álbum … ¿Qué hago aquí? y dos años después lanzó Tu ángel de la guarda, producción que impulsó su carrera internacionalmente y la llevó a emprender su primera gira por Latinoamérica. Su discografía está integrada por 17 álbumes, cinco en vivo y 12 de estudio y ha compuesto más de 500 canciones. Su álbum de estudio más reciente es Diosa de la noche (2019).

En los últimos meses, Gloria Trevi ha trabajado en nueva música, como los sencillos Ensayando cómo pedirte perdón, lanzado en octubre pasado y que hasta el momento suma casi 4 millones de visualizaciones en su video oficial de YouTube.

PUBLIMETRO TV: