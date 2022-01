Andrés García se prepara para su partida y revela que habla con la muerte

Andrés García es conocido como uno de los actores más importantes y con mayor trayectoria en todo México, protagonizando una gran cantidad de telenovelas y películas en todo el territorio. Pero así como ha cosechado éxito, también ha estelarizado varias situaciones inquietantes, siendo la más reciente el hecho de que “habla” con la muerte a diario mientras se prepara para su partida.

El actor de 80 años dominó durante varios años los proyectos de cine y televisión mexicanos, destacándose por su papel en Pedro Navaja y por sus participaciones en telenovelas como El privilegio de amar y El cuerpo del deseo. Pero ahora García se encuentra en soledad y haciendo los preparativos para sus últimos momentos.

Andrés García “habla” con la muerte

A través de una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, el famoso actor abordó el tema de la mortalidad y su situación delicada en lo que a salud se refiere, revelando que está preparado para morir y que está conforme con la idea, al punto de que dijo que “habla” con la muerte a diario para saber cómo y cuándo será su momento de partir.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella [la muerte] casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro”, comentó García en la entrevista.

Además, Andrés también tiene algunos planes para después de su muerte, indicando que quiere ser cremado al igual que sus padres y quiere que sus cenizas descansen justo al lado de las de ellos en la localidad Coyuca de Benítez, en Guerrero.

Hace algunos meses, el actor reveló que sufre de fibromialgia y osteoartritis, unos males que lo han venido afectando desde hace bastante tiempo y con los que lleva cargando una gran molestia a pesar de que está en tratamientos médicos para combatirla. De hecho, en previas ocasiones ha revelado que el dolor es tan intenso que ha sentido que había llegado su hora de partir en más de una vez.

Su relación con sus hijos

A propósito de planificar su partida, Andrés García comentó que está consciente de que morirá en solitario, ya que no pudo llevar una buena relación con sus tres hijos, Leonardo, Andrea y Andrés Jr., argumentando que no logró inculcarles el valor de la familia: “Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece”.

Sin embargo, a pesar de tener una relación distante con sus hijos, el actor reveló que tiene un heredero en la mira: Andrés López Portillo, el hijo de su esposa Margarita. Y es Andrés García quien confesó que si bien sus otros hijos no velan por él, Portillo lo visita con frecuencia.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña”, reveló el actor. “Yo construí esto y El Castillo en México con espacio para que todo el mundo pudiera venir hasta con su familia, yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen”.

Su vida sentimental

Los dos matrimonios fallidos del actor también lo llevaron a quedarse en una situación solitaria, a pesar de haber sido un galán en su momento, con una gran cantidad de parejas conocidas antes de consolidar sus uniones matrimoniales.

Andres Garcia se caso con Margarita Portillo pic.twitter.com/n5TMg2r1 — Raúl Brindis (@raulbrindis) October 4, 2012

“Serían las palabras de Sinatra, hay que ser más hombre para tener una sola mujer, que para tener muchas, yo no he podido hacerlo. Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar”, confesó.

