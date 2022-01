“Deseo volver a encontrarte pronto”: Amanda Miguel y su mensaje de despedida a Diego Verdaguer

La cantante Amanda Miguel envió un último mensaje de despedida a Diego Verdaguer, su compañero de vida, en el que destacó todos los beneficios que tuvo durante su casi media década de amor incondicional. A través de su cuenta de Instagram, la estrella acompañó el último adiós con una fotografía editada de su esposo, en la que se le ve con alas, bailando y divirtiéndose en medio de las nubes.

El mensaje publicado a dos días del fallecimiento de Verdaguer, por complicaciones por el contagio de la COVID-19 que presentó el pasado diciembre, agradece todos los momentos vividos juntos, en los que compartieron amistad, creación artística y amor.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me diste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi compañero y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un querido amigo, un creador, un artista en todos los sentidos y en todos lados me dejaste rodeado de tu protección, y hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y tu estética en nuestros próximos días”, escribió Amanda Miguel.

Amanda Miguel espera reencontrarse con su amor eterno

También mencionó su deseo de volver a encontrarse en otra vida o adónde se ha ido su alma después de completar su tiempo en la Tierra: “Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida, entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto donde seguramente has ido sin querer porque nos dijiste que nunca te irías”.

Como era de esperarse, personalidades y amigos de la pareja escribieron mensajes de cariño en la sección de comentarios. “Lloro por tu dolor Amanda. Pero sonrío sabiendo que él será tu ángel protector y AV para siempre, así como su música y su legado”, escribió la actriz Sophia Milo; “¡Hermosa palabra que llega al alma! Abrazo profundo mi amor”, comentó la cantante Ana Bárbara.