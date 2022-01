Vincent D’Onofrio reveló que Kingpin podría no aparecer en otro proyecto de Marvel

Cuando Netflix se encargó de darle un espacio al Universo Cinematográfico de Marvel en su catálogo, lo hizo a lo grande con Daredevil, una de las producciones más exitosas de la plataforma. De hecho, fue tan aclamada que tanto Matt Murdock como Kingpin tuvieron sus apariciones en proyectos más novedosos. Pero Vincent D’Onofrio, actor que le dio vida a Wilson Fisk, reveló que es posible que su personaje no vuelva a aparecer en pantalla.

D’Onofrio originó el papel del imponente señor del crimen en la serie de Netflix que se emitió en el servicio de transmisión durante tres temporadas de 2015 a 2018, también apareciendo en The Defenders. Y a pesar de que su retorno en Hawkeye tuvo buena recepción, el actor indica que por el momento su personaje no está agendado para ningún proyecto de 2022.

Después de su aparición sorpresa en Hawkeye, Vincent D’Onofrio reveló que en lo que se refiere a contratos no tiene estipulado regresar como Kingpin para ningún proyecto futuro de UCM. Así lo comentó en una entrevista en The Sarah O’Connell Show cuando se le preguntó al actor si había algún plan para que regresara en alguno de los muchos proyectos de Marvel que están en producción en 2022.

“No, [Actualmente no he firmado para más proyectos de Marvel.] He pasado por esto antes con Daredevil. Está muy claro para todos ellos que realmente quiero interpretar este papel, seguir actuando. Sabes, solo espero que eso continúe. Estoy empezando a divertirme con él”, dijo Vincent mientras se lamentaba.

“Todavía creo que hay mucho más que hacer con este personaje, así que solo espero recibir una llamada. Eso sería muy bueno, y me gustaría continuar”, concluyó el actor de Marvel.

El actor ha demostrado que se ha encariñado con el personaje ya que estuvo presente durante las tres temporadas de la serie de Netflix, e incluso se sintió abatido cuando fue cancelada. Además, demostró una gran alegría al saber que casi tres años después volvería a tomar el manto del famoso villano de Marvel.

El regreso de Kingpin

En el lapso de una semana en diciembre de 2021, Charlie Cox regresó como Matt Murdock (también conocido como Daredevil) en un breve cameo en Spider-Man: No Way Home, poco después de que se revelara que Kingpin de D’Onofrio era el villano detrás todas las maquinaciones del crimen organizado en Hawkeye.

Kingpin salió a la palestra en el episodio final, en el que mostró su prodigiosa fuerza mientras intentaba derribar a Hawkeye y su protegida Kate Bishop de una vez por todas. Sin embargo, aunque la historia se alejó del evento real, parecía que el episodio terminó con la sobrina del villano, Maya, disparándole sin piedad en un callejón oscuro.

D’Onofrio está claramente interesado en mantener el personaje de Kingpin con Marvel, ya que en una entrevista anterior, expresó su esperanza de que el villano no muriera en su escena final de Hawkeye, diciendo que originalmente esperaba que Daredevil tampoco llegara a su fin.

Desafortunadamente, el final de Hawkeye fue razonablemente concluyente. Aparentemente, la razón por la que la cámara se alejó fue para evitar mostrar violencia con clasificación R y continuar con los estándares de Disney en lugar de de hacer que su destino fuera ambiguo, según reseña el portal Screenrant.

Sin embargo, dada la forma en que el Universo de Marvel está comenzando a darle importancia al multiverso como en Loki y la nueva película de Spider-Man, así como en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, incluso si está realmente muerto, eso no significa que nunca podrá aparecer de alguna otra forma.

