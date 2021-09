Actor de Venom reveló cómo el “Sonyverse” se conecta con el “Spiderverse” de Marvel

Marvel ha logrado conquistar el mundo del espectáculo con sus producciones elaboradas basadas en los superhéroes de esta franquicia, comenzando en el cine y luego abarcando las pantallas a través de Disney +. Sin embargo, a pesar de los diferentes personajes que tiene en su haber, hay algunos siguen siendo propiedad de Sony como Spider-Man y Venom.

Y si bien el superhéroe arácnido ha tenido diversas apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel, Sony sigue teniendo los derechos del personaje. Pero a pesar de ser dos franquicias separadas, las declaraciones de un actor de la próxima película de Venom reveló que más pronto que tarde habrá una conexión entre el Spider-Man de Tom Holland con el Venom de Tom Hardy.

Venom podría ser canon en el Universo Cinematográfico de Marvel

A través de una entrevista con Entertainment Tonight, la estrella de Venom, Tom Hardy, ofreció una explicación algo confusa sobre cómo el universo Sony está conectado con las películas de Spider-Man de Tom Holland.

“Hay un Venom-Verse, ya sabes, hay un Spider-Verse, hay multiversos, hay todo tipo de canon, tradición y mitología para explorar tanto lateralmente como hacia adelante en el tiempo. Creo que con las personas adecuadas y la planificación correcta, y la retroalimentación de la audiencia, y la comprensión, se trata de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado”, reveló Hardy.

Aunque aún no confirma ningún vínculo entre las dos franquicias, Hardy afirma que las conexiones futuras se reducirán a la presentación de la próxima película, al tiempo que insinúa que los planes ya pueden estar en proceso para que el héroe arácnido y Venom choquen.

Cabe señalar que la explicación de Hardy con respecto a la conexión se deriva más de su reflexión sobre lo que podría implicar una futura secuela de Venom y la franquicia de Sony. Dicho esto, la respuesta cuidadosamente vaga tiene algunas pistas sobre los planes de Sony y Marvel para comenzar a unir sus universos de diversas maneras, es decir, en torno a Spider-Man de Holland.

¿Sony tiene otro proyecto con Disney?

Al igual que Venom y Spider-Man, Sony controla el derecho de otros personajes de la franquicia de cómics de Marvel. Uno de ellos es Michael Morbius, un vampiro científico que tendrá su propia película con la interpretación de Jared Leto.

Pero a pesar que el personaje no es propiedad de Marvel Studios, el actor Tyrese Gibson confirmó previamente que la película será parte de un serie de Disney. Sin embargo, más temprano que tarde Sony terminó negando esta declaración por lo que queda la duda sobre cuál es la versión correcta sobre esto.

Incluso algunos fans del mundo de los cómics de Marvel han analizado el tráiler de Morbius y han encontrado algunas conexiones que indican la existencia de un Spider-Man en ese universo, el Buitre de Michael Keaton regresando a la pantalla y el propio Hardy supuestamente en su lista de reparto. Sin embargo, Sony aún no se ha pronunciado al respecto.

La convivencia entre Sony y Marvel por los derechos Spider-Man

La primera película de Venom de Hardy ayudó a Sony a crear su propio “Spider-Verse” ya que este personaje forma parte de los villanos principales del héroe arácnido. Esto le permite al estudio utilizar los derechos de Spider-Man para construir su propio universo interconectado de películas separadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Holland hizo su debut en el UCM con Capitán América: Guerra Civil antes de liderar dos películas en solitario y hacer apariciones en Avengers: Infinity War y Endgame. Sin embargo, Disney casi perdió al personaje, después de que este gigante y Sony no lograron llegar a un nuevo acuerdo para compartir los derechos de Spider-Man.

A propósito de esto, el mismo Tom Holland volvería a reunir al presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, y al CEO de Disney, Bob Iger para crear un nuevo acuerdo y salvar las películas del arácnido en el UCM.

Este nuevo acuerdo no solo aseguraría que el Spider-Man de Holland continuará en el MCU, sino que le permitiría cruzar universos cinematográficos, con Spider-Man: No Way Home supuestamente listo para mostrar los primeros pasos de este plan entre los dos estudios para compartir el personaje.

