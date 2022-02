Britney Spears baila al ritmo de Selena Gomez

La estrella pop Britney Spears compartió un reciente video de instagram, bailando al ritmo de pasta de Selena Gomez. “La canción de Bad Liar y yo”, escribió la estrella de 40 años en el pie de foto, agregando una gran cantidad de emoji con los ojos en blanco.

Para el video, Brit mostró su físico inigualable, luciendo un brasier deportivo teñido con corbata, una blusa corta blanca y pantalones cortos negros diminutos mientras giraba y bailaba. La estrella pop de “Stronger” mostró sus épicos movimientos de baile en el clip, demostrando que es tan hábil como cuando comenzó en el negocio cuando era adolescente.

La publicación, y su subtítulo no tan sutil, se produce después de que la cantante criticara a su hermana. Jamie Lynn lanza mientras tanto su libro revelador, que continúa volando de los estantes de libros. En una publicación de Instagram eliminada desde entonces, Britney escribió: “El momento de su libro fue increíble, Jamie Lynn... ¡especialmente sabiendo que el mundo entero no lo es! ¡No tenía idea de lo que realmente me habían hecho!”.

La disputa pública entre Britney Spears y Jamie Lynn

La cantante de “Gimme More” agradeció a las “verdaderas hermanas del alma” por “decir las cosas como son”, deseando que más personas hablaran. Britney luego hizo referencia a las supuestas mentiras que Jamie Lynn inventó sobre Alex Nicholas, coprotagonista de “Zoey 101″.

“¡Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas estas masas de personas puedan ver que estás mintiendo sobre mí!”, continuó en su subtítulo acalorado, después de felicitar sarcásticamente al “best seller”. “¡Ojalá el Señor Todopoderoso pudiera bajar y mostrarles a todos que estás mintiendo y ganando dinero conmigo!”, concluyó.