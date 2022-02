El tierno gesto de Lucero al enterarse que su hija se estrenó en Twitter

Las celebridades suelen compartir cualquier cantidad de cosas a través de sus redes sociales, de modo que pueden acercarse más a sus fanáticos en un ámbito más relajado. Además, también es una buena plataforma para mantenerse presente, y Lucerito Mijares lo sabe ya que hace poco estrenó su cuenta de Twitter, algo que causó furor en los fanáticos de la joven cantante gracias a Lucero.

Y es que varios de sus seguidores se enternecieron con el lindo gesto que tuvo la cantante con su hija cuando se enteró que tenía una cuenta en esta red social, causando más furor entre los fanáticos de las dos mexicanas.

El tierno gesto de Lucero con su hija en Twitter

Lucerito Mijares está muy activa a través de su cuenta de Instagram y Tik Tok, pero la joven cantante decidió expandir sus horizontes en otra red social al unirse a Twitter desde el 27 de enero.

A propósito de esto, Lucero no dejó que su hija pasara desapercibida en su incursión al mundo de Twitter ya que de manera indirecta le hizo saber a todos sus fanáticos que Lucerito Mijares estaba en la red social, con un cómico y tierno tuit que invitaba a sus seguidores a “stalkearla” para descubrir el nuevo follow que había dado la intérprete de Electricidad.

Hello!

Pregunta para lucerin@s stalkers…

Ya se dieron cuenta que le acabo de dar follow a alguien por aquí?! 🤔👀😉

Ya saben de quién se trata? 😍 — Lucero (@LuceroMexico) January 28, 2022

“Hello! Pregunta para lucerin@s stalkers… Ya se dieron cuenta que le acabo de dar follow a alguien por aquí?! Ya saben de quién se trata?”, escribió Lucero en un tuit haciendo referencia a que su hija ya estaba presente en Twitter y que la estaba siguiendo.

A propósito de esto, el primer tuit de Lucerito Mijares fue una cita del tierno escrito de su mamá, acompañándolo con una frase de celebración.

La reacción de sus fans

Gracias a la curiosa invitación de Lucero para que le dieran follow a su hija en Twitter, varios seguidores de la cantante se manifestaron en la publicación, haciendo diferentes comentarios, destacando aquellos en los que los usuarios confirmaban que seguirían a Lucerito, pero también otros que manifestaron su alegría por ver cómo difundió el estreno de la joven cantante en la red social.

Osea mi lu estoy así en el super y cuando vi de quien hablabas osea me fui volando a seguirla,osea que yo ya me fui a avisarle a todo mundo para que fueran a seguirla ❤❤ pic.twitter.com/AqEeFgYjdA — Cons 🇲🇽 (@lucero_spaws) January 28, 2022

“Cuando vi de quien hablabas osea me fui volando a seguirla,osea que yo ya me fui a avisarle a todo mundo para que fueran a seguirla”, “Mamá le da la bienvenida a su hija a Twitter, qué ternura” y “Claro mi Lucero ya le sigo y le doy like a todos los tuits”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

La actividad de Lucerito Mijares en Twitter

Además de la cita del tuit de Lucero, la cantante de 16 años no ha tenido mucha actividad en la red social, compartiendo solo cuatro mensajes hasta el momento.

El segundo tuit que hizo fue una respuesta a una imagen compartida por una tuitera, en la cual muestra algunas imágenes del live que hicieron Lucero y su hija con el actor mexicano Carlos Pulido. Lucerito Mijares le respondió: “Estuvo increíble! @cpg1973 te amamooss”.

Su tercer tuit también fue una respuesta sobre su aparición con su mamá en la sesión en vivo, pero esta vez directamente en un mensaje compartido por Pulido en donde se ve una captura de pantalla en la que sale una propuesta para que los jueves se reúnan los tres personajes, a lo que ella responde: “Vengaaa! Yo súper jalo!”, junto a un par de emojis de corazón.

Vengaaa! Yo súper jalo!♥️♥️ — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) January 29, 2022

Finalmente, su último mensaje fue un tuit con imágenes en las que aparece ella abrazando a un perro bulldog, además de un par de fotos de uno de raza Shiba Inu mientras llevaba un collar rosa y un par de lentes de sol. “Guau los perritos no?”, escribió Mijares en la publicación.

Guau los perritos no? pic.twitter.com/pbvpMf4eOT — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) January 31, 2022

