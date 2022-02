Rihanna y su novio conocido como A$AP Rocky se han vuelto tendencia este último par de días desde que la cantante reveló que está embarazada, mostrando un tierno baby bump y sorprendiendo a varios de sus seguidores. Pero antes de Rihanna, el rapero tiene una larga lista de chicas con las que había salido, siendo algunas de ellas celebridades y personalidades públicas.

Y si bien el nombre de la cantante de Umbrella es muy famoso, algunas personas no saben mucho sobre su novio, incluido su pasado amoroso con otras celebridades que van desde cantantes hasta modelos.

Las celebridades con las que salió A$AP Rocky antes de estar con Rihanna

Iggy Azalea

A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers y es conocido por canciones como “Praise the Lord (Da Shine)” y “Sundress”. Su primer sencillo en recibir reconocimiento fue “Weight” en 2011. Y fue ese mismo año que el artista de hip-hop comenzó a salir con otra rapera: Iggy Azalea.

Iggy y su ex A$$ap Rocky #MTVStars Iggy Azalea pic.twitter.com/SVk3AJIthY — News Azaleans SPAIN (@NoticiasAzalean) December 2, 2014

Ambos estuvieron estuvieron juntos durante aproximadamente un año y en ese lapso de tiempo la intérprete de “Fancy” se hizo un tatuaje en los dedos que decía: “Love.Live.A$AP”.

En 2012, la cantante le dijo al portal Vibe: “Lo amo... Tenemos lo nuestro en marcha y no soy la única [que se hizo tatuajes]. Te lo diré. ¡Solo soy la única con eso en mis dedos!”. Como era de esperarse, cuando terminaron ella removió el tatuaje con el nombre del rapero.

Iggy Azalea elimino su tatuaje que tenia el nombre su ex novio A$AP Rocky. pic.twitter.com/AtHPvRRHLW — IGGY AZALEA FANBASE (@IggyAFanbase) September 11, 2015

Rita Ora

Después de Azalea, el novio de Rihanna fue vinculado con la cantautora británica Rita Ora. Pero las cosas entre ellos eran complicadas y no estaban exactamente claras para el público. Un ejemplo de esto es que Rocky fue criticado por algunas letras vulgares sobre Ora en su canción “Better Things”. Luego de la controversia, ofreció una explicación de sus comentarios.

Asap Rocky après que Rita Ora ait balancé leur aventure : " Rita Ora a une trop grande gueule, J'ai craché dans sa bouche et je l'ai foutu à la porte "



Son : Better Things pic.twitter.com/SEM3q8mGee — Specta aka Le Préfet aka OG Mako (@spectafb) July 4, 2019

“Solo quiero aclarar, este no soy yo diciendo, ‘gente, no escuchen a Rita Ora’ o ‘es una persona fea’ o algo. No estoy diciendo que sea una persona terrible. Solo estoy diciendo que cuando estaba en una relación e hice cosas con ella que se suponía que no debía hacer, ella tenía una boca grande”.

Ora habló sobre esto en una entrevista con el portal Glamour y afirmó que nunca salió con el rapero. “No ignores lo que he hecho con mi carrera debido a alguien con quien estaba saliendo, si es que estaba saliendo con esa persona, que no lo estaba. Seamos muy claros en eso”.

Chanel Iman

En 2013, Rocky y la modelo de Victoria Secret, Chanel Iman, también fueron captados en una relación. La pareja apareció en algunos eventos juntos y, según algunos informes, se comprometieron. Pero antes de caminar juntos al altar, decidieron cancelar su compromiso debido a sus apretadas agendas, según reseña el portal Cheat Sheet.

A$AP Rocky y Chanel Iman han ido juntos al #MetGala. Hay rumores de que se han comprometido, pic.twitter.com/wQo2UXvOHq — Fashion Process (@fprocess) May 5, 2014

Sin embargo, Rocky dijo en otra oportunidad que la razón de su ruptura fue porque “sabía que ella merecía algo mejor que yo”.

Kendall y Kylie Jenner

Parece que ni las chicas del clan Kardashian-Jenner han podido escapar del encanto del novio de Rihanna, ya que el intérprete de “Out of This World” fue vinculado a la estrella de reality shows y supermodelo Kendall Jenner en 2016.

Los dos trataron de mantener las cosas en secreto por un tiempo, pero finalmente fueron vistos poniéndose cómodos en múltiples ocasiones en París, Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Kendall Jenner y ASAP Rocky en fiesta de presentación de la colección 'Kendall + Kylie'. pic.twitter.com/YEU6KGGbdQ — Kendall Lately! (@KendallLately) February 9, 2016

Por otro lado, en noviembre de 2015, meses antes de que surgieran rumores románticos sobre Kendall y Rocky, se pensó que el rapero estaba involucrado con la hermana menor de la modelo, Kylie Jenner. Sin embargo, Rocky y la magnate del maquillaje nunca se molestaron en confirmar o negar esos rumores.

ASAP Rocky x Kylie Jenner pic.twitter.com/qzbNaSuijR — Outlander Magazine (@StreetFashion01) December 13, 2015

Te recomendamos en video: