¿Por qué Angelique Boyer no ha regresado a los melodramas?

Luego de varias ofertas para regresar como protagonista, Angelique Boyer reveló cuál es la razón por la que se ha negado a regresar a la pantalla tras el reciente final de “Imperio de Mentiras”, el melodrama que encabezó junto a Sebastián Rulli.

Aunque su gran debut como actriz fue en 2004 en la telenovela juvenil “Corazones al límite”, su gran reconocimiento llegó cuando le dio vida a la malvada “Teresa” en 2010. A partir de ese momento, grandes protagónicos llegaron a su trayectoria para catapultarse con más fuerza a la fama y enganchar a la audiencia con su gran talento.

“Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana” y la antes nombrada “Amar a muerte”, fueron algunas de las telenovelas que contaron con la participación de la actriz francesa en el papel estelar.

Luego de que rodaran ciertos rumores que aseguraban que Angelique sería la protagonista de “La mujer del diablo”, la nueva telenovela de Televisa, la actriz descartó la posibilidad y profundizó en el tema que le causa mucha intriga a sus seguidores.

Aunque también se especuló que su retorno a la pantalla sería en el remake de “Amarte es mi pecado”, la periodista Martha Figueroa reveló que Angelique y la productora, Giselle González con quien trabajó en “Alma de hierro” e “Imperio de Mentiras” no quedaron en buenos términos luego de realizar los dos proyectos.

“Angelique dijo que no que porque la otra vez que trabajó con la producción de Giselle no quedó muy contenta, esto fue en Imperio de mentiras, porque no le daban como mucho apoyo a las sugerencias que ella decía”, mencionó la periodista en una transmisión del programa “Con Permiso”.

Luego de enterarse del revuelo que se formó en las redes sociales, Angelique desmintió las especulaciones que involucraban a Giselle González y reveló la razón por la cual no ha regresado a las telenovelas como protagonista.

“Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mi, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo”, expresó la novia de Sebastián Rulli.

Tras formar parte de “Imperio de mentiras” y “Vencer el pasado”, la actriz aseguró que prefiere darle un espacio a los televidentes.

“Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todo, sólo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”, agregó.

Por otro lado, Angelique demostró que no está cerrada a aceptar un nuevo proyecto en un tiempo cercano, solo espera una historia que le encante y que signifique un reto para su carrera como intérprete.

