Bella Hadid habló en el podcast “VS Voices” de sus problemas de autoestima y relaciones sentimentales

En una entrevista con Amanda de Cadenet, en el podcast llamado “VS Voices”, Bella Hadid confesó que “se convirtió en una persona dedicada a complacer a los demás sin tomarse en cuenta a ella misma”. La modelo confesó que este es el primer podcast que hace en su vida y dijo que por lo general no le gusta conceder muchas entrevistas porque se pone nerviosa. “Cuando empecé en el negocio tenia 17 años y todavía era una niña en cierto sentido”, dijo Bella. Asimismo, Hadid se consideró la “oveja negra” de su familia y siempre quiso ver la vida de una forma distinta a la de su familia.

Bella Hadid. Bella Hadid en Cannes en 2021. / Foto: Francois Durand/Getty Images. (Francois Durand/Getty Images for Dior)

Acerca de sus relaciones mencionó: “De forma regular yo volvía a hombres y a mujeres que habían abusado de mí y así es como me volví complaciente con todo el mundo”. De la misma manera comentó de sus relaciones lo siguiente: “Empecé a no tener límites, no sólo sexual, física y emocionalmente, sino que todo pasó a mi espacio de trabajo”.

Hadid habló de sus debilidades y de su autoestima

En la misma línea, confesó que llegó un momento de su vida en el cual la opinión de los demás era la única que importaba menos la de ella. También platicó con Cadenet que en estos ocho años que ha trabajado nunca se había dado la oportunidad de “darse una palmada en la espalda y felicitarse por su trabajo”. La modelo dijo que empezó a sentir “que vivía en piloto automático” porque trabajaba hasta 14 horas seguidas. De esto añadió que su agencia “la llevaba al límite” en cuanto al trabajo y dijo que llegó a trabajar en con 40 de temperatura en seis pasarelas seguidas.

Bella Hadid. Bella Hadid en Cannes en 2021. / Foto: Kate Green/Getty Images. (Kate Green/Getty Images)

Finalmente, Hadid aseveró que dio todo por su carrera y por “la gente que la rodeaba” pero que su mejor amiga le dio un gran consejo que la ayudó. “Cuando no sientas que eres buena en lo que haces o en dónde estés, debes de hacer un cambio”, le comentó su amiga. Esto hizo pensar a Bella en que tenía que cambiar su vida y dejar de caer en la misma rutina. Fue hasta que reconoció que debía de hacer cambios en su vida porque en un punto sintió que “perdió conexión con la felicidad”. Ante ello, la modelo habló de la salud mental y de la importancia de “escuchar a su propio cuerpo” para sanarse.