Cynthia Klitbo confesó por qué se casó con Jorge Antolín, a pesar de no estar enamorada

Cynthia Klitbo dio fuertes declaraciones con respecto a lo que vivió cuando estuvo casada con Jorge Antonlín, con quien contrajo nupcias sin estar enamorada. Además que sufrió abuso emocional en esa relación.

La actriz estremeció a todos, al contar que estaba tan deprimida durante su matrimonio con Antolín que pensó en quitarse la vida. Así lo dijo en el programa de Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Jorge Antonlín

“Mi mamá me dijo que era mejor que mi novio el Greñas”

Klitbo relató el calvario que vivió estando con el actor, y por qué fue que se caso a pesar de que no lo quería lo suficiente, cuando apenas tenía 23 años. Lo que la llevó a sufrir fuertes crisis depresivas, al punto de pensar en el suicidio.

“Recerdo que un día yo llegué de trabajar y Antolín me dijo ‘me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana’”, recordó la actriz de 54 años, nacida en la Ciudad de México.

Y contó que se casó con él por decisión de su madre, sin importar que ella no estuviera enamorada: “No lo quería. Mi mamá me dijo que era mejor que mi novio el ‘greñas’ nomás que ‘el greñas’ es dueño de una fábrica”, explicó.

“Tú no sabes que viví encerrada unos añitos bajo llave”

Además contó que Jorge la hizo alejarse de la pantalla chica, y que hasta la encerraba para que no saliera a ningún lado: “Tú no sabes que viví encerrada unos añitos bajo llave. Porque tenía muchísimo miedo yo creo que Antolín temía, que yo me enterara de su... (novio)”, comentó.

A pesar de que el artista la mantenía como prisionera en su propia casa, Klitbo sí se enteró que su esposo la engañaba con otro hombre, y fue en ese horrendo momento que la actriz pensó en quitarse la vida.

“Estaba marcado el destino “

Tras toda esta fuerte experiencia, Cynthia tuvo que buscar ayuda psicológica para poder superar y seguir adelante, alejando los pensamientos de un suicidio. “Yo me quise suicidar. Ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba”, reveló.

Actualemente, Cynthia mantiene una relación sentimental con el también actor Juan Vidal. Quienes no se cansan de presumir su gran amor a través de sus redes sociales. Como en el más reciente post de la actriz, con el que contó que acaban de cumplir cinco meses de noviazgo.

O el de Juan, hace unos meses, cuando apenas comenzaban su relación sentiental. En ese post, el actor explicó brevemente lo feliz que se sentía porque gracias al destino se dio el noviazgo: “Como es la vida casi no llego a Perú 🇵🇪 por la locura del COVID, pero estaba marcado el destino #juntadevecinos gracias la vida te sorpresas te la vida ay Dios”.