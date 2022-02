“Fui agredida: Gaby Spanic revive polémica con Alicia Machado

Gaby Spanic quiere pasar la página del reality show La casa de los famosos que la reunió durante varias semanas con otras celebridades, entre ellas, Roberto Romano, Pablo Montero, Celia Lora, Jorge Aravena y Miss Universo 2006, Alicia Machado, quien finalmente resultó ganadora del primer lugar.

El programa evidenció las grietas en una amistad aparentemente perfecta. Las dos se llamaron “hermanas” y “comadres” desde el comienzo de la competencia, pero las polémicas y los altercados terminaron separándolas al punto que en la actualidad no mantienen contacto. Machado además opinó sobre la salud mental de Spanic e incluso le aconsejó buscar ayuda profesional.

La actriz venezolana, quien participar en las grabaciones de la telenovela “Corazón guerrero”, no puedo evadir las preguntas de la prensa sobre su paso por el programa de Telemundo que ya prepara su segunda temporada. También acusó a la exreina de belleza de planificar un posible boicot con sus fanáticos para lograr su salida del programa.

“La agredida fui yo, yo tengo un hijo maravilloso a quien amo y respeto también se metió con mi hijo, pero ya de ese tema pasado, pasado, pero fui una mujer, que fui agredida”, aseguró la actriz que protagonizó la recordada telenovela La Usurpadora junto al mexicano Fernando Colunga.

Durante el reality show La Casa de los Famosos, las dos venezolanas protagonizaron varios altercados y momentos tensos. Uno de ellos fue en reclamo de la limpieza de la cocina, una tarea que según Spanic siempre procuró aunque muchos de sus compañeros no colaboraban con el aseo y la limpieza. Entre gritos ambas se reclamaron la limpieza de la casa. “Lo dije y qué, cocina y limpia mamacita... hay que aplaudirte también todas tus pendejadas”, exclamó molesta la exmiss.

Gaby Spanic fue la octava eliminada de la competencia. A su salida y tras reencontrarse con su familia, agradeció el apoyo del público y confirmó su actitud en el programa. “Soy mujer de una sola pieza y mi arraigo viene de acá, una educación hermosa, una mujer honesta. Gaby Spanic hizo en la casa lo que vino a hacer y todo lo que hice fue con amor sincero, con cariño, con honestidad”, expresó emocionada. Nunca insulté a nadie, no ofendí a mis compañeros con ninguna falta de respeto... no soy de más caras. La Gaby que estuvo ahí es la real”.

Alicia Machado y Gaby Spanic (Instagram)

Tras hablarle a sus compañeros, también lanzó un consejo a la exreina de belleza no sin antes expresar su alegría por volver a casa y reunirse con su hijo tras varias semanas confinada en la competencia. “Modera tu vocabulario manita, eso no te favorece, y deja hablar a los demás que también tienen una historia que contar, te quiero mucho”. La exmiss solo sonrió a la cámara mientras que Spanic seguía agradeciendo al resto de los participantes.

Aunque Spanic dijo no querer opinar sobre la vida de otras, dejó en claro que no es mujer de “meterse en la cama con otros” mucho menos ante las cámaras de televisión, en una clara crítica al romance que vivieron Machado y su compañero de programa, el actor mexicano Roberto Romano. La exmiss no dudó en contestar y calificó de aburrida a su paisana, incluso consideró que de haberlo hecho habría disfrutado aún más el reality show.