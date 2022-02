Hace dos años Shakira y JLo hicieron bailar al mundo en el Super Bowl

El 2 de febrero del 2020, hace exactamente dos años, Shakira y JLo se apoderaron del Hard Rock Stadium en Miami, donde dejaron el sabor latino por todo lo alto. Con el eufórico ‘Hola Miami’ y vestida de rojo brillante la colombiana inició el espectáculo con su tema ‘She Wolf’ con elementos de ‘Dare (La La La)’.

Luego siguió con una versión rock de ‘Empire’, para deslumbrar con su éxito mundial ‘Ojos Así’ en el que con una soga y su ritmo arabesco estremeció a todos de sensualidad. El tema dio pasó a ‘Whenever, Wherever’, seguido de ‘I Like It’ con el reguetonero Bad Bunny haciendo alusiones a ‘En Barranquilla me quedo’.

Asimismo., dio el toque con ‘Chantaje’ en una versión salsa y Bad Bunny haciendo coros de ‘Callaíta’. Con esto inició el éxito ‘Hips Don’t Lie’ en el que la artista colombiana se lanzó al público.

Fue llevada en brazos de los presentes hasta el otro extremo del escenario donde continúo con el tema luego de hacer el peculiar sonido con la lengua, el cual se interpretó como el típico grito ‘Zaghareet’ de las mujeres árabes o el sonido que hacen en Barranquilla al bailar el tradicional ‘Son de Negro’.

Inmediatamente apareció sobre un edificio Jennifer Lopez, con el tema ‘Jenny from the Block’ desprendiendo su falda y dándole brillo al escenario con ‘Ain’t It Funny (Murder Remix)’ y ‘Get Right’.

Allí continuó con su primer cambio de ropa, para el tema ‘Waiting for Tonight (Hex Hector Mix)’ en el que demostró sus dotes de pole dance en un baile en el que aparentaba estar crucificada generando un impacto visual increíble que es inolvidable.

El colombiana J Balvin apareció con ‘Que calor’, ‘Mi Gente’ con algunos elementos de ‘Booty’, ‘El anillo’, ‘Love Don’t Cost a Thing’ y ‘Lento’. Para terminar con ‘On the Floor’ y ‘Let’s Get Loud’ con su hija Emme Muñiz hacienda referencias a ‘Born in the U.S.A.’.

El tema ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ siguió con ambas interpretes en medio del ritmo de la champeta para unir de nuevo a las dos cantantes sobre la plataforma que se elevó, mover sus caderas y despedirse de todos en medio del más grande los aplausos.

En los Estados Unidos, el espectáculo fue visto por televisión por 103 millones de personas, lo cual supuso un aumento del 4% respecto a la actuación ofrecida por Maroon 5 el año anterior, que fue vista por 98.2 millones.

La presentación de Lopez y Shakira fue ligeramente más vista que el juego en cuestión, el cual atrajo 102 millones de televidentes. Por otra parte, durante el espectáculo, se generaron un total de 1.114.545 de interacciones en Twitter, lo cual fue un aumento del 431% comparado con las interacciones generadas por el espectáculo de Maroon 5 en la misma plataforma.