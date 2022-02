La razón por la que Kanye West tiene prohibido visitar Australia temporalmente

Kanye West ha sido uno de los cantantes de música hip hop más exitosos de los últimos años, pero también ha sido uno de los más polémicos. Y si bien el estadounidense es aclamado en varios países, tal parece que en Australia tiene ciertos inconvenientes para su ingreso ya que el Primer Ministro del territorio le ha prohibido la entrada temporalmente, poniendo en riesgo el concierto que tenía programado.

El cantante se ha vuelto el centro de atención recientemente por aparecer con su nueva novia, Julia Fox, a pocos meses de su divorcio con Kim Kardashian. Además, también anunció su próximo álbum titulado “Donda 2″. Pero ahora el cantante está en la mira por sus dificultades para entrar en el país oceánico.

¿Por qué Kanye West tiene prohibido visitar Australia?

De acuerdo con la información del portal Billboard, Kanye West podría estar en riesgo de perder el concierto que tiene agendado para Marzo en Australia, ya que el Primer Ministro del país anunció que para entrar al país debe estar completamente vacunado, algo con lo que al parecer el cantante no está muy de acuerdo.

“Las reglas son que tienes que estar completamente vacunado, son las reglas. Se aplican a todos como la gente ha visto. No importa quién seas, son las reglas. Sigue las reglas [y] puedes venir, si no sigues las reglas no puedes”, dijo el mandatario, haciendo referencia también al caso del tenista Novak Djokovic a quien se le suspendió su visa al no presentar pruebas de vacunación.

Por otro lado, el ministro federal de Comercio y Turismo de Australia, Dan Tehan, señaló que la solicitud de visa del rapero tendría que ser sellada por el ministro de Inmigración, Alex Hawke.

“Él mirará esa solicitud de visa como lo hace con todas las demás solicitudes de visa”, explicó Tehan. “Puedo asegurar a todos, a todos los australianos, que se examinará en un asunto diligente y, como todas las solicitudes de visa, la solicitud tendría que cumplir con las reglas y protocolos australianos para que esa visa sea aprobada”.

El concierto de Kanye West en Australia

El mandato de Morrison se produce después de un informe que reseña que West ha tratado de organizar un concierto en el Marvel Stadium de Melbourne en marzo, antes de sus conciertos en el Coachella al mes siguiente.

Según reseña la revista Rolling Stone, el equipo de West se acercó a la Liga Australiana de Fútbol con una solicitud para reagendar un juego programado para el Marvel Stadium el 21 de marzo; esa solicitud fue denegada, y el concierto de West en el lugar ahora está programado para el 12 de marzo.

El informe agregó que Kanye West necesitaba estar de vuelta en los Estados Unidos antes del 3 de abril para poder asistir a los Grammy en Las Vegas, donde su álbum Donda está nominado a Álbum del Año entre otras nominaciones.

El estado de vacunación del cantante

Todo indica que el rapero realmente no está vacunado y que estaría violando los protocolos de salud y seguridad en Australia, ya que en una entrevista de julio de 2020, West dijo que sospechaba de cualquier vacuna contra el Covid-19, calificándola como “la marca de la bestia”.

“Entonces, cuando dicen que la forma en que vamos a solucionar el Covid es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso”, dijo West a la revista Forbes en ese momento. “Quieren poner fichas dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para llegar a donde no podemos cruzar las puertas del cielo”.

Sin embargo, durante su entrevista con el portal Drink Champs en noviembre de 2021, West admitió: “Solo recibí una de las inyecciones, así que estoy medio vacunado”. El cantante no especificó qué vacuna recibió, si fue la de dos dosis de Pfizer y Moderna o la de Johnson & Johnson de una inyección, o si finalmente recibió una segunda de ser necesaria.

