Marta Guzmán será sometida a quimioterapias, tiene cáncer de mama

Marta Guzmán precisó que en el mes de diciembre fue sometida a una operación en el seno derecho. Se trataba de un tumor, que fue detectado a tiempo, por lo que reveló que debe ser sometida a quimioterapia.

“Va a haber cambios físicos y va a haber días que me voy a tener que ausentar, no quería llorar porque se dice que es la enfermedad de las emociones. En diciembre me operaron de un tumor en el seno derecho, resultó ser cáncer afortunadamente se quitó, se quitaron ganglios, también negativos, el tumor si era obviamente cáncer y se quitó todo. Que eso es bueno, se quitó todo el tumor”, dijo visiblemente sensible la presentadora.

Precisó que se hace sus estudios cada año, y que ahora lo tendrá que hacer con más frecuencia para que no regrese, Fue desde noviembre que lo detectó y que hasta ahora de los estados arrojaron que si requiere quimioterapia.

“Va a necesitar quimioterapia va necesitar radiación es un estar también terapia hormonal. Todo esto lo platico y lo abro porque no me gustaría que sentarán por otro lado, quiero que sea por mí. Quiero agradecer el apoyo que tengo de todos mis compañeros en tener esta energía verdad lo valoro mucho, pero voy a estar bien y si me porto mal regáñenme por favor. Mañana es mi primera quimio y yo lo tenía que decir porque mañana no voy a estar aquí”, agregó.

Aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a toda la comunidad tanto femenina como masculina, para que se adentren dentro de este tema, pues cualquier persona puede ser susceptible a ello.

“Muchachas por favor, niñas de verdad no quiere decir que, si estás gorda, si estás flaca si eres grande, si eres joven, esto nos puede pasar a cualquiera. De hecho, es el cáncer más común y pues factor de riesgo ser mujer imagínense y también a los hombres, puede pasar siempre revisémonos. Yo detecte un cambio y actúe a tiempo y lo comparto porque algunas de ustedes”, finalizó.

Invitó a todos a tocarse sin miedo porque fue la manera en la que ella pudo detectarlo y quitarlo a tiempo, y que la quimioterapia que necesita es justamente para que no regrese.