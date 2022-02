Con esta tierna imagen, Natalia Téllez anuncia que se convirtió en mamá

Natalia Tellez se ha convertido en mamá de Emilia, fruto de su relación con Antonio Zabala.

Fue a través de redes sociales que la conductora compartió la noticia, con una tierna imagen de ella soteniendo a su bebé.

Los mensajes de felicitación no se hicieron esperar.

Andrea Legarreta le escribió:

“¡Ayyyyyyy lloro de alegría! ¡Mereces todo lo bonito de la vida!. Te amoooo. Bendiciones a esa bebecita!, y a los papás!.

Fue en septiembre pasado que la conductora de Netas divinas dio a conocer que estaba embarazada,

“Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás, y no cabemos de alegría!”, escribió. Acompañada con la siguiente imagen.

La noticia soprendió y es que en algunas ocasiones, Natalia había dicho que no quería convertirse en mamá.

En una emisión de Netas divinas dio dos razones por las que no querría ser mamá y dos razones por las que le daría ilusión serlo.

“Es que es muy fuerte y a lo mejor estoy muy mal, pero me daría mucho miedo tener hijas mujeres en México, en un México como está, a pesar de todo el esfuerzo y el trabajo me da pavor, y también me da pavor ser una mala mamá y cagar la vida de gente inocente con mis tontería”, dijo.

Añadió, “creo que sí necesitaría leer mucho más y conectar mucho más, y trabajar cosas mías”, comentó.

Natalia también dijo que el trabajarcon mujeres que son mamás le habñia cambiado el panorama.

“El haber conocido mamás que admiro, con las que he trabajado y que las veo. Como que de repente mi idea de mamá no sé si por mi familia o por mi escuela de monjas yo decía ‘no quiero ser esa mamá en una van, juzgando o odiando’, no sé, mi idea de mamá o porque perdí a la mía y me daba miedo. Después tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que admiro profundamente y que son mamás y dije ‘no está mal’».

“Se me hace muy lindo porque es como la opción de vivir un mundo a través de otro cristal, mi cristal ya lo tengo más que empañado, creo que sería la oportunidad, porque un niño es como todo nuevo, todo limpio, nunca vas a volver a ver al mundo así”, concluyó.

¿Quién es el novio de Natalia Téllez?

Su nombre es Antonio Zabala, tiene 35 años de edad; se desempeña en el ámbito de la producción musical y por lo que podemos ver en su feed de Instagram, es un amante de la música, los viajes y la fotografía.

El guitarrista ha compartido varias fotografías junto a la bella conductora de televisión.

Antes de Antonio, Natalia Téllez tuvo un romance con Gonzalo Vega Jr. Otro de sus noviazgos más recordados fue el que tuvo con el youtuber Chumel Torres