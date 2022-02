Sexo, pudor y lágrimas: José Ángel Bichir quiere que se ‘arme’ la polémica con la cinta

José Ángel Bichir forma parte de una familia con un gran legado actoral, sus propias inquietudes lo han llevado a proyectos que le permiten sumar a la dinastía Bichir. Por ahora, está emocionado con el estreno de Sexo, pudor y lágrimas 2 tras la primera versión que se hizo hace 23 años.

“Ya estamos listos para que la gente la disfrute, sobre todo para abrir la conversación. Yo soy una persona, en cierto grado, íntima y cerrada en el sentido de que no me meto a las redes sociales... tanto, pero en esta ocasión si me voy a asomar porque quiero ver lo que opina la gente... ¡Que se arme la polémica! Creo que la película tiene mucho para eso; por fin, una parte muy esperada para los que eran fans, para los que la conocen y los nuevos, por eso es una gran oportunidad que tenemos con esta película”, compartió Bichir, mientras bebía su café en una taza de Charles Chaplin.

El actor relató que la cinta está cargada de nostalgia, pero que tiene nuevos elementos para atrapar -quizá- a los que no conocen la primera parte.

“Tiene esa magia, eso es lo que me emociona de la película porque independientemente de todas las opiniones que pueden haber, de un lado u otro, hay esa conversación natural. Hay una parte muy mágica de esta nostalgia del pasado y hacer una remembranza del pasado que es muy pertinente. Estamos en una época donde la pandemia nos vino a decir dónde estamos parados como humanidad, en cualquier momento se va todo al carajo, la vida es ahora. Ante eso, nos vienen recuerdos y vemos en el presente esa añoranza de esos momentos de vida tan importante para nosotros”.

Mateo es el personaje que interpreta en la cinta, el hijo de Tomás que hiciera Demian Bichir: “es un detective y es alguien en la historia que viene a hacer las preguntas para explotar la bomba en la familia de Carlos (Víctor Huggo Martín) y Ana (Susana Zabaleta). Él viene a descomponer -más o menos- la convivencia que ellos, porque este personaje viene a a hacer esa intriga y misterio, ya que él viene desde Londres a tratar de averiguar qué rayos pasó en esta parte”.

José Ángel Bichir reveló que quedó satisfecho con el productor final de Sexo,pudor y lágrimas 2, algo que no es muy común en México.

“Estamos muy satisfechos con el resultado final, tristemente no es algo común que suceda en México. De pronto en el país hay baches, en mi punto de vista, respecto a lo que yo quiero contar. Hay otros que uno tiene que hacer casi casi para comer, porque yo vivo de esto, la gente piensa que es un hobbie, no es mi caso (risas). Te tengo que decir que en verdad estoy muy contento porque no siempre sucede -lamentablemente- en México que uno vea un proyecto tuyo y termines absolutamente satisfecho, muy agradecido y contento con el resultado final, en este caso sí”.

Los lados de José Ángel Bichir

Planes. “Viene una serie que termine en Guadalajara llamada Mariachis, que me tiene contento para HBO Max, que es muy musical. Me jaló -una vez más- a explorar este lado musical que tanto me fascina, el canto y otras cosas interesantes”.

Chaplin. “Soy un fuerte admirador de este gran genio, no creo que me toque hacer algo sobre él. Creo que Robert Downey Jr., hizo algo maravilloso en su momento, solo alguien como él pudo llegarle a los talones a este gran rey Chaplin. Estoy tratando de explorar a nuestros propios cómicos en México, que también llegaron a un nivel casi como Charles Chaplin; quiero explorar esa comedia, siempre he sido como mi tío Bruno, una actor que le gusta trabajar con su cuerpo y en el teatro físico”.

¿Cuándo y dónde se estrena Sexo, pudor y lágrimas 2?

Disponible este 4 de febrero por HBO Max Latinoamérica.

