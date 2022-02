Tom Holland dice que esto sería un “gran honor”

En esta imagen difundida por Sony Pictures, Tom Holland actúa en una escena de "Spider-Man: No Way Home" de Columbia Pictures.

El actor Tom Holland se está abriendo sobre las posibilidades de que “Spider-Man: No Way Home” sea nominado para un Oscar este año. A la estrella de 25 años se le preguntó sobre el tema en una nueva entrevista, considerando que las películas de superhéroes quedan notoriamente fuera de las principales categorías de los Oscar, como Mejor Película, Mejor Actor, entre otros.

“Todos estamos increíblemente orgullosos de la película”, dijo Tom a Fox 5. “Obviamente sería un gran honor si estuviera nominado a un Oscar, pero creo que no es así como nos gusta validarnos… Nos gusta validarnos con el amor que recibimos del público en general y hasta ahora, eso ha estado por las nubes”, continuó.

“Entonces para mí, con esta película y este personaje, ya logré todo lo que me gustaría. Ya sabes, ves estas reacciones de los fanáticos de las personas que ven a Andrew pasar por ese portal y nunca antes había visto algo así en el teatro… Nunca había visto ese tipo de reacción de la audiencia y ser parte de eso fue muy emotivo”, continuó diciendo Tom.

Tom Holland disfruta el éxito de Spider-Man

“No puedo ver esos videos sin emocionarme mucho. Al igual que en el estreno, estaba llorando a mares al final de esa película y fue una combinación de lo orgulloso que estoy de la película, lo genial que fue la película, lo emocionado que estaba por el tipo de final de esto, y ya sabes, lo que todos habíamos logrado”, se oye decir a Tom durante su entrevista.

Tom agregó que está perfectamente bien sin ninguna nominación al Oscar, pero sería increíble si sucediera. “Ya sea que sea una película de los Oscar o no, no tiene nada que ver conmigo. Sería increíble si lo es, pero si no lo es, ya sabes, estoy muy orgulloso de lo que [el director] Jon Watts ha logrado”, compartió Tom. Las nominaciones al Oscar 2022 se anunciarán el próximo martes 8 de febrero, con el gran espectáculo programado para el domingo 27 de marzo.