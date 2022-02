Sin duda, una de las familias más populares del mundo y de las más ricas, son el clan Kardashian-Jenner conformado por Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y por supuesto la matriarca Kris Jenner, sin dejar de lado a su hermano Robert Kardashian. Sin embargo, él único hermano de la familia, en raras ocasiones aparece en los eventos y en el reality show de la familia.

El programa “Keeping Up with the Kardashians” que se transmitió durante casi 15 años y constó de 20 temporadas en total, logró que esta familia se volviera popular e incluso logró posicionarlas como las celebridades con la mayor fortuna en el mundo del espectáculo.

Clan Kardashian-Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: E! Entertainment Television

Gracias al show antes mencionado, la familia ha logrado hacer más millones debido al lanzamiento de sus propias marcas, entre ellas: línea de maquillaje, prendas de vestir e incluso productos para el cuidado de la piel y los dientes, mismos que han sido promocionados en el programa, lo que ayudan a que las marcas crezcan y por ende las ventas se disparen.

Por eso, te dejamos un ranking de la fortuna de cada una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner, para que conozcas cuánto dinero posee cada miembro y cómo es que hicieron sus millones.

Clan Kardashian-Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Instagram

Kendall Jenner

En el último puesto tenemos a la modelo de 26 años de edad, Kendall Jenner y su fortuna asciende a los 45 millones de dólares (925 millones de pesos mexicanos) , mismos que ha juntado gracias a su trabajo en el mundo de la moda.

Kendall Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Getty Images (Gabe Ginsberg/Getty Images)

Khloé Kardashian

Por otra lado, tenemos a Khloé Kardashian, la cual cuenta con una fortuna de 50 millones de dólares (1000 millones de pesos mexicanos), producto de su marca de ropa de mezclilla Good American.

Khloé Kardashian. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Getty Images (Cindy Ord)

Kourtney Kardashian

La mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney Kardashian, y su fortuna asciende a 65 millones de dólares (1300 millones de pesos mexicanos), producto de su marca Poosh y su aparición en el reality show.

Kourtney Kardashian. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Getty Images (Slaven Vlasic/Getty Images)

Kris Jenner

La matriarca de este clan, Kris Jenner, cuenta con una fortuna de 190 millones de dólares (3900 millones de pesos mexicanos), recordemos que Kris es manager de sus hijas al igual que Productora Ejecutiva del reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Kris Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

Kylie Jenner

Por su parte, Kylie Jenner, gracias a su marca Kylie Cosmetics, cuenta con una fortuna de 700 millones de dólares (14 mil millones de pesos mexicanos) y Forbes la llegó a nombrar billonaria hace un par de años.

Kylie Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Kim Kardashian

En el primer lugar tenemos a Kim Kardashian, quien gracias a su marca de belleza KKW Beauty y a us línea de ropa Skims, consiguió alcanzar una fortuna que asciende a los 1800 millones de dólares (37 mil millones de pesos mexicanos), convirtiéndola en una billonaria.