La estricta regla que Kate Middleton le impone a los empleados de su casa

Para nadie es un secreto que la familia real de Inglaterra suele tener a su cargo varios empleados, bien sea en el Palacio de Buckingham o en las residencias de otros miembros como en el caso del Palacio de Kensington donde viven Kate Middleton y el príncipe William junto a sus hijos. Pero para formar parte del equipo de los duques de Cambridge, los aspirantes deben estar de acuerdo con una estricta regla impuesta por la duquesa.

Al tratarse de figuras tan importantes dentro de la monarquía como los son los duques de Cambridge, es de esperarse que se tomen medidas drásticas para poder mantener el orden y que ellos se sientan confiados de sus trabajadores. Sin embargo, aquellos que aspiran a trabajar en las residencias reales puede que tengan algunas complicaciones antes de poder conseguir un puesto.

La estricta regla que Kate Middleton le impone a sus empleados

De acuerdo con el portal Mirror, una oferta de empleo publicada en el sitio web oficial de la Casa Real describió el papel de ama de llaves como una “oportunidad emocionante” para trabajar para la pareja real y “unirse a un equipo de apoyo”. Pero a pesar de que trabajar para la realeza suena interesante, los futuros empleados deben comprometerse con una regla estricta.

Como muchas personas deben imaginar, dentro de las paredes del Palacio de Kensington hay tolerancia cero para los chismes, ya que la pareja especificó que los solicitantes tenían que ser buenos para “mantener la confidencialidad y ejercer discreción”, una regla que estaría impuesta principalmente por Kate Middleton, según reseña el medio.

El anuncio decía: “Serás un emprendedor que también disfruta trabajando en colaboración. Estarás dispuesto a asumir nuevos desafíos a medida que surjan y desarrollar tus propios conocimientos y habilidades”.

Por lo tanto, aquellas personas que se aventuren y tengan la oportunidad de poder trabajar en el mismo edificio junto a los duques de Cambridge no podrán revelar ningún tipo de detalles con otras personas debido a que estarían arriesgando su puesto.

La rigurosa prueba que deben pasar las amas de llave

Si los empleados aceptan la regla de la privacidad y están a gusto con mantener la discreción podrían sentirse preparados para compartir con Kate Middleton y el resto de la familia real. Pero si bien es importante, la discreción no lo es todo ya que hay una “prueba secreta” que muchas candidatas a ama de llaves no logran superar.

Según Tracey Waterman, la jefa de reclutamiento de la familia real, la prueba especial ayuda a eliminar a las amas de llaves promedio y seleccionar a los candidatos “especiales”. La idea es colocar una mosca muerta en algún lugar alrededor de la habitación para ver si los solicitantes la detectan y cómo reaccionan.

En un documental reciente de Channel 5, titulado Sandringham: The Royals at Christmas, Waterson dijo: “La diferencia entre un ama de llaves en un hotel de cinco estrellas y en un Palacio Real sería la atención al detalle. Una de las pruebas que me gusta hacer, para ver si un candidato tiene un ojo potencial para los detalles, es colocar una mosca muerta, ya sea en la chimenea o en la alfombra”.

Ella continuó diciendo: “Una vez que se coloca la mosca muerta, traigo al candidato a la habitación. Los llevo por la habitación lentamente, solo dándoles la oportunidad de mirar la habitación, echar un vistazo a lo que tenemos dentro de la habitación. Llevándolos a la chimenea, tal vez destacando que tenemos una hermosa chimenea”.

“Es una gran prueba, tal vez de cada 10 personas la mitad de los candidatos notarán la mosca. Uno de cada diez se agachará y la recogerá, ese es el ama de llaves especial”, concluyó la reclutadora real.

