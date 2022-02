“Me caigo de risa”: Critican al show por burlarse de la comunidad trans

En los últimos años “Me Caigo de Risa” se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión mexicana. Luego de más de medio año fuera del aire, la Familia Disfuncional anunció su anhelado regreso en diciembre de 2021.

Finalmente luego de tanta espera, Faisy y el resto del equipo están de regreso para seguir entreteniendo a la fiel audiencia con sus ocurrencias y buen humor.

El pasado lunes 31 de enero a las 8:00 p. m. un millón y medio de personas sintonizaron el programa través de canal 5, posicionándolo como lo más visto de la cadena de televisión. Sin embargo, la vuelta del querido elenco estuvo llena de polémica por una chiste que no fue bien visto por algunos fanáticos.

El criticado momento se dio en la dinámica “Ni si, ni no”, cuando Faisy recreó la situación en la que Mariana Echeverría supuestamente oculta ser realmente un hombre.

“Que Mariana Echeverría en realidad es hombre, me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre y no tiene lo que tiene una mujer” le dijo el conductor del programa a Ricardo Fastlich refiriéndose a los genitales.

El comentario que hizo Faisy dentro del juego fue catalogado como transfóbico por algunos internautas, como la cuenta de Twitter Abrazo Grupal, en donde se expuso a través de un hilo una explicación de la fuerza que tienen los medios de comunicación y porque no deberían hacerse más ese tipo de chistes.

Esto se transmitió ayer en @MeCaigoDeRisa… ¿Por qué los chistes de “X mujer en realidad es HOMBRE” no son chistosos? 🙄🥴



Veamos ⬇️ pic.twitter.com/vXGpHA6CLF — Abrazo Grupal 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@abrazo_grupal) February 1, 2022

“Porque refuerzan la idea de que las personas –sobre todo las mujeres– trans tienen un secreto oscuro (…) Invalidan la identidad de las mujeres trans diciendo que su ser mujer no es la realidad (…) Hacen humor de violencias que no les atraviesan, de las que a las personas cis no nos corresponde apropiarnos (…) 2021 fue un año de intensificación de las violencias transfóbicas y el inicio del 22 ha sido más crítico”, expresaron.

La publicación recibió opiniones bastante diversas en las que algunos aseguran que al ser parte de una comedia no tiene por que ofender a nadie. Sin embargo, muchos apoyan lo expresado a través de “Abrazo Grupal”.

Por su parte, Regina Blandón encontró un punto medio entre las dos corrientes de opinión y sirvió se intermediaria.

“Aquí por siempre y para siempre amamos y apoyamos a la comunidad. Todes estamos aprendiendo y reaprendiendo y deconstruyendo. Escuchemos, abramos los ojos, seamos empáticos. Está bien “no saber”, pero visibilizar, informarnos y resarcir errores es nuestra responsabilidad”; expresó la actriz quien también forma parte de la Familia Disfuncional.

