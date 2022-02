Personalidades que ‘sacuden’ las redes. ¿Cuál es tu favorito?

Los rostros van y vienen en la televisión, algunos toman pausas y otros surgen para refrescar la pantalla. Hay cuatro personajes que se mantienen bajo la lupa, por su estilo de comunicar: Capi Pérez, Poncho De Nigris, Chumel Torres y el Escorpión Dorado no se escapan de las críticas, lo cierto es que generan reacciones, a favor y en contra, con su personalidad.

Ellos son populares, polémicos, reflexivos y en ocasiones provocativos que imprimen su propio sello a los contenidos para la televisión, plataformas y redes sociales.

Hoy en día, el diálogo de la televisión parece que exige que la audiencia se posicione con una controversia, en un a favor o en contra ligeramente más elaborado. Siempre dos bandos, dos opiniones y una conclusión que llevaría a afirmar que, en México, el morbo y la provocación se queda con el trozo más grande del pastel.

Los vemos en sus propios contenidos de YouTube, Podcast o programas de televisión abriendo conversaciones. Al final, el público quiere divertirse y parece que estos comunicadores lo han entendido realmente bien, que ejemplifican el argumento con dos formas de concebir el marco informativo de manera diversa, donde no dejan de gesticular permanentemente y es el espectáculo hecho presentador.

Capi Pérez

El popular conductor de Venga la Alegría tiene imprime su propia personalidad en los contenidos que genera.

“Mucha gente nos ve en diferentes plataformas, ya sea televisión, escenario, en la pantalla grande. Creo que esta es la oportunidad de quitarnos esta máscara a la hora de trabajar en los medios, sentarnos tal cual somos y divertir al público, pues nosotros estamos pasando por lo mismo que cualquier persona del mundo: frustración, preocupación, cansancio de la situación, es como olvidarnos un poquito de eso y pasarla bien”, señaló en una entrevista para Publimetro.

Poncho De Nigris

Poncho De Nigris es un hombre que no le gusta perder el tiempo, porque dice que se pasa demasiado rápido la vida para detenerse sin sentido. Su camino ha tomado un nuevo rumbo con las redes sociales, donde se ha convertido en un personaje que tiene una manera particular de hacer y decir las cosas.

“Me gusta hablar de mi familia, de la vida en pareja y de lo que sucede a mi alrededor, pero con mi estilo. A mucha gente no le puede gustar, pero de eso se trata este show de captar la atención y abrir debate con mucho humor”, compartió De Nigris.

Escorpión Dorado

En la actualidad, el influencer cuenta con casi nueve millones de suscriptores en la famosa plataforma de videos. Entre sus canales se encuentra Peluche en el estuche, que se a vuelto un observador del acontecer social para reflejarlo en sus historias.

“El Escorpión Dorado es una representación de todo lo que odio y las personas cagantes que me topo en la vida. Es una parodia, una caricatura de ellos”, dijo Alex Montiel, creador del popular personaje.

Chumel Torres

El creador de contenidos reconoció que ahora se ha vuelto más profesional para hacer lo que le gusta.

“Si ha cambiado mi proceso de trabajo, es raro, porque te profesionalizas, pero también he procurado no tomarme tan en serio nada, ni a mí mismo. Soy el mismo que se caga de la risa con sus compas, eso es todo, porque es lo que le gusta a la banda, no quieren ver a un comediante. De repente, me topo banda que hace comedia de tele vestidos de Louis Vuitton o Armani, la vida no así. Trato de no tomarlo en serio y justo la evolución es esa, de poder agarrarle mejor onda a los guiones, saber escribir más chido y cositas mas puntuales”.

Chumel Torres habló sobre las redes sociales y el periodismo que debe sobresalir de las fake news.

“Todo tiene que ver con los medios que consumes y nada más, pero tienen que ser serios. Los fake news se vencen con contrastes, inteligencia y no entrarle al pánico, ni ser la tía de Facebook que escribe: ‘comparte el mensaje o va a cerrar whatsapp [risas]”.

