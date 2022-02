Aíslinn Derbez habla de lo dura que fue su infancia

La hija de Eugenio Derbez no tiene casi recuerdos de su infancia Foto: Instagram @aislinnderbez

Aislinn Derbez siempre ha demostrado la gran relación que cosechado con su papá con el pasar de los años. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por los duros momentos familiares que vivieron sus padres y que por consecuencia la afectaron.

Según reveló la actriz de “La casa de las flores” Eugenio Derbez y Gabriela Michel se convirtieron en padres a muy corta edad, lo que hizo de la convivencia algo muy difícil.

Durante el programa “Sale el Sol” transmitido a través de la pantalla de Imagen Televisión, Aislinn y su hermano Vadhir se entrevistaron mutuamente, lo que dio pie a que ambos hablaran con confianza el tema de su infancia.

La madre de “Kailani” aseguró que tiene recuerdos de su vida a partir de los 15 años, antes de esa edad los momentos que vivió son realmente escasos.

“Fíjate que no me acuerdo de nada. Te voy a decir algo muy chistoso, sí tengo borrado de mis 0 hasta mis 15 años un buen (…) Por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar, no puedo”, expresó la actriz de 35 años.

Sin embargo, algo que sí tiene bastante fresco son los problemas que enfrentaban sus padres y la mala relación que tuvieron en siete meses de casados.

“Mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero estaban muy chiquitos, eran niños (...) y estaban de la fregada y se llevaban fatal y eran un desmadr*. Entonces, yo creo que estaban tratando de resolver sus propias vidas (...) y yo era el peor obstáculo”, agregó.

Aislinn compartió con su hermano y la audiencia, que desde niña siempre vio a Eugenio como su mejor amigo. Incluso luego del divorcio de sus padres se mantuvo cerca, hasta que a los 17 años se fue a vivir con él y cosecharon una relación mucho más estrecha.

Durante esa época, la hija mayor de Eugenio asumió el rol de madre y se encargó de cuidarlo y aconsejarlo.

“Primero era mi amigo, luego yo me convertí como en su mamá que le trataba de ayudar en todo y arreglar la vida y así”, comentó la intérprete de “Isabel” en “Miss Bala”.

Con respecto a la relación entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel, a pesar del divorcio lograron convertirse en amigos y mantener una fluida y sana comunicación.

