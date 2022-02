Lucía Méndez y la “patadita de buena suerte” que le dio Raúl Velasco

A lo largo de casi 30 años al aire “Siempre en Domingo” se convirtió en una importante plataforma para artistas nacionales e internacionales. El popular programa mexicano vio crecer como la espuma a miles de personalidades que tuvieron la oportunidad de pisar en emblemático escenario.

El gran éxito de la producción vino de la mano de Raúl Velasco, el conductor que le dio vida al importante proyecto desde 1969 hasta 1998. Aunque en varias ocasiones causó controversia por opinar con imprudencia sobre varios artistas invitados, su famosa “patadita de la suerte” ayudó a muchos a crecer exponencialmente en el medio artístico.

Lucía Méndez fue una de las tantas figuras que el “hacedor de estrellas” impulsó durante la década de los 70 y 80. Aunque para ese momento la actriz ya contaba con cierto reconocimiento por su participación en melodramas como, “Muchacha italiana viene a casarse” y “Cartas sin destino”, Velasco la ayudó a incursionar en la música, otra de sus grandes pasiones.

El mismo Raúl Velasco reveló que la actriz dio un salto de la actuación a la música gracias a su ayuda.

“Lucía Méndez recibió la tradicional patadita -de la buena suerte-, se la dio Lupita D’alessio el 5 de enero de 1975 en Siempre en domingo, qué barbaridad, era una chamaca, yo soy de cierta forma el responsable de que se haya dedicado a cantar, porque un día me llegó a la oficina y me dijo ‘sabes que estoy haciendo cosas en teatro, estoy empezando en telenovelas, pero quiero cantar’, y dije ‘sí, todos quieren cantar, hasta mi abuela quería cantar, pero no se le dio por ahí’, mencionó el recordado presentador mexicano.

Aunque Velasco hizo caso omiso a la petición de Lucía, ella le insistió hasta que la refirió con un director artístico que sí vio su gran talento.

“Si él te da el visto bueno ya la hicimos, entonces me habló Rigoberto a los 15 minutos a mi oficina y me dice ‘fíjate que sí la hace, canta bien y canta con un sentimiento la música ranchera…vas a ver que la va a hacer”, agregó.

“La escuché con acompañamiento de guitarra, y realmente tenía el sentimiento y el sabor mexicano en sus interpretaciones, grabó su primer disco con música ranchera y fue un ‘guamazo’, tuvo un ´éxito de ventas realmente notable y de ahí despegó Lucía Méndez en su calidad de intérprete de música”, dijo Velasco.

