La trágica historia por la cual Daddy Yankee casi pierde la vida

Daddy Yankee. Esta es la verdadera razón por la cual Daddy Yankee no baila. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savag)

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño de 46 años de edad, Ramón Luis Ayala Rodriguez mejor conocido como Daddy Yankee, reveló la triste razón por la cual no baila en sus videos. Tal vez no lo habías notado, pero si te fijas bien, verás que al intérprete de ‘Gasolina’ le resulta muy incómodo moverse arriba del escenario.

En 2017, el cantante, por medio de una entrevista en el programa español ‘El Hormiguero’, reveló que él al crecer en el barrio fue víctima de la violencia y sufrió un impacto de bala por lo tanto, sus sueños de ser beisbolista se rompieron y se refugió en el mundo de la música “Yo estaba en medio de una balacera y me cayó una bala en la pierna y también impactó la cadera, no podía caminar, tuve que esconderme debajo de un carro para salvar mi vida y el único que me ayudó fue un adicto, la vida te enseña”.

Añadiendo a lo anterior, Daddy Yankee, cuenta con una prótesis completa de metal y añadió que siempre que pasa por los filtros de seguirdad en el aeropuerto, suena y agregó que estuvo a punto de perder la pierna en su totalidad “Por misericordia de Dios, me permitió que una pequeña parte de la arteria se quedara, el fluído de sangre en esa pierna es más difícil, pero fluye”.

Daddy Yankee celebra su cumpleaños número 46

Por otro lado, el “Big Boss” se encuentra celebrando sus 46 años de vida. Daddy Yankee nació el 3 de febrero de 1976 en San Juan, Puerto Rico y se ha convertido en la leyenda que le dio vida al reguetón como lo conocemos ahora, y artistas como J Balvin, Zion y Lennox, Bad Bunny y Ozuna se lo han hecho saber y le agradecen por todo lo que les ha dado y las puertas que les ha abierto en este género urbano de música.