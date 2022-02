¿Qué está sucediendo entre Anabel Hernández y Andrés García?

En conferencia de prensa el 3 de febrero, la periodista Anabel Hernández informó que presentó una denuncia en contra del actor Andrés García. Esta denuncia penal fue ratificada el 1 de febrero y fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de amenazas. Estas amenazas las enunció Andrés García en un video llamado “Mensaje para Anabel Hernández”, el cual publicó en su canal oficial de YouTube.

En su video el actor comienza diciendo: “Ya voy a hablar en otro tono, porque le tengo que contestar a una periodista, dizque periodista, cretina y trepadora, que se ha puesto a decir cosas que no son ciertas y que las va a tener que comprobar porque la voy a demandar”. Conforme avanza el video García sube el tono de sus palabras y comentó: “Dice usted en su pin… libro que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos… Usted es una aprovechada, escaladora y mentirosa. Para empezar, compruebe hija de su… qué dinero me he ganado yo…”.

Asimismo, García añadió: “Y le voy a decir una: bájele de hue… y busque a otro para hablar de él porque no va bien por ahí. Yo sí le parto su ma… y hágale como quiera usted ni es periodista, ni es nada”. Otro dato relevante, además de las amenazas de Andrés García hacía Anabel Hernández, fue que en un momento del video el actor acepta su relación con el narco, pero esto “solamente como una amistad”. “Sí conozco a casi todos los narcos... Héctor Beltrán fue mi gran amigo, claro que sí, pero nunca hicimos ningún negocio. Y me visitaba, claro que sí, y la pasábamos muy bien y nos tomábamos unos tequilas juntos…”.

La periodista está dispuesta a defender su libertad de expresión

Como contexto, desde que la periodista mexicana Anabel Hernández García publicó su libro “Emma y las otras señoras del narco” el 9 de diciembre de 2021, no ha dejado de recibir amenazas de que será demandada por difamación. En este libro, Hernández habla acerca de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”. Principalmente este trabajo periodístico de Anabel revela el funcionamiento del crimen organizado en México, se centra en Coronel pero también destapa a personas del medio artístico que estuvieron relacionados con el narcotráfico.

En este libro, Hernández destapó una serie de nexos con el narcotráfico de personajes como: Sergio Mayer, Issabela Camil, Andrés García, Alicia Machado, Ninel Conde, Platanito Show, Galilea Montijo y Arleth Terán. Esto causó mucho revuelo, ya que muchos de los señalados arremetieron en contra de la periodista e incluso han amenazado con demandarla. Y es por eso que inició el conflicto entre Andrés García y la periodista.

Regresando a la conferencia de prensa de Anabel del día de ayer, la escritora sentenció: “Quienes piensen que con intentar amenazar y matar a un periodista en México se mata la verdad, están equivocados”. Finalmente, Anabel Hernández señaló que la FGR tendrá que investigar los “presuntos” nexos de Andrés García con el narcotráfico, ya que el actor dijo conocer a “casi todos los narcos”.